Xiaomi POCO F2 Pro Türkiye’de Tanıtıldı: İşte Fiyatı

Akıllı telefon pazarında yerini sağlamlaştıran Xiaomi, POCO F2 Pro’yu Türkiye’ye özel lansman ile bugün tanıttı. Daha önce global lansmanda özellikleri belli olan POCO F2 Pro’nun artık Türkiye fiyatı dahil tüm detaylarını biliyoruz. Gelin POCO F2 Pro’ya yakından bakalım.

Akıllı telefonları için önce Avrupa merkezli global etkinlikler düzenleyen Xiaomi, hatırlarsanız geçtiğimiz Mayıs ayında yeni POCO F2 Pro’yu global lansman ile duyurmuştu. Türkiye’de birden fazla distribütör ile anlaşmalı olarak telefonlarını satışa sunan Xiaomi, bugün POCO F2’yi ülkemize özel bir etkinlikle tanıttı.

POCO F2 Pro, Android pazarında Huawei ve Samsung’a karşı, tüm akıllı telefon pazarında ise Apple’ın da dahil olduğu rekabette Xiaomi’nin elini güçlendirdi. Üst seviye telefon arayanlar için ne eksiği ne de fazlası olan POCO F2 Pro, Xiaomi’nin gelecek planlarını da açığa çıkardı. Orta segmentte artık ayrı bir marka olarak yoluna devam eden Redmi gibi POCO da artık amiral gemisi segmentinde ele alınacak bir marka olma yolunda ilerliyor. Şimdi gelin POCO F2 Pro’nun tüm özelliklerine ve Türkiye fiyatına yakından bakalım.

Tasarım:

Cam ve metal gövde,

Pup-up ön kamera,

Ekrana gömülü parmak izi sensörü,

USB Type-C ve kulaklık girişi,

163,3 mm uzunluk, 75,3 mm genişlik, 8,9 mm kalınlık,

219 gram ağırlık,

Su geçirmezlik sertifikası (IP-68) bulunmuyor.

Tasarım açısında Redmi K30 Pro ile hemen hemen aynı kasaya sahip olan POCO F2 Pro’nun önü ve arkası Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Cam ön ve arka yüzeylerle son yılların tasarım trendine uyan telefonun çerçevesi ise metal alaşımdan oluşuyor. Serinin bir önceki modeli olan POCO F1’in polikarbon çerçevesi telefonu biraz ucuz hissettiriyordu. Xiaomi, metal malzemeye geçiş yaparak kalite hissini artırmayı hedefliyor.

Ekranın etrafını saran ince çerçeve, amiral gemisi sınıfında görülen en ince çerçevelerden birisi. Pop-up ön kamera sayesinde ekran alanı içerisinde herhangi bir yabancı unsur bulundurmaması büyük avantaj. Bu sayede telefonun gövdesindeki aktif olarak kullanılabilen alan maksimuma çıkarılmış görünüyor. Üzerinde flaş da barındıran Pop-up kamera daha önceki Xiaomi cihazlarında da görmeye alıştığımız gibi seri çalışan bir mekanik sisteme sahip.

POCO F2’nin arka yüzüne baktığımızda ise dikey olarak ortalanmış, gövdenin üst bölümüne yerleştirilmiş dairesel kamera modülünü görüyoruz. Huawei Mate 30 Pro ve OnePlus 7T ile benzer bir tasarıma sahip olan bu kameraların özelliklerine birazdan daha yakından bakacağız. Arka yüzün altında ise tıpkı Redmi cihazlarında olduğu gibi POCO markasını ön plana çıkaran bir logo görüyoruz. Cihazın ses ve tuş kilit butonları sağda yer alıyor.

Xiaomi POCO F1’de olduğu gibi F2’de de su geçirmez bir cihaz için para harcamayıp fiyatı düşürme yoluna başvurmuş. Avrupa fiyatı 499 birim (euro) olan POCO F2, su geçirmezliğe sahip olmayan ancak performansıyla su geçirmez amiral gemilerine kafa tutan bir “makine” olma iddiasını taşıyor, bu konuya da birazdan değineceğiz.

Ekran:

6,68 inç Full HD+ AMOLED ekran paneli

2400 x 1080 piksel çözünürlük

60 Hz yenileme hızı

20:9 en-boy oranı

Corning Gorilla Glass 5

Ekran konusunda Samsung ve Huawei gibi devlerin Xiaomi’den bir adım daha önde olduğunu söyleyebiliriz. Xiaomi, günlük kullanımda insanların ihtiyaç duymayacakları 120 Hz yenileme hızı gibi özellikler yerine artık standartlaşan ekran paneli ile karşımıza çıkıyor; sadece 60 Hz yenileme hızı sunuyor. Bu da cihazın fiyatını -en azından yurt dışı için- ciddi şekilde aşağıya çeken bir etmen.

Xiaomi POCO F1’in ekranı IPS LCD panele sahipti, dolayısıyla POCO F2 aslında bir önceki modele kıyasla çok daha üst düzey görsel deneyim sunabiliyor. AMOLED ekranlar, daha yüksek parlaklık daha iyi renk doğruluğu ve daha organik bir dokunma deneyimi sunuyorlar. POCO F2 Pro’nun ekranı piyasanın gerisinde olabilir, ancak kesinlikle son kullanıcı için yeterli düzeyde.

Performans:

Snapdragon 865 işlemci yongası 1 adet 2,84 GHz Kyro 585 3 adet 2,42 GHz Kyro 585 4 adet 1,80 GHz Kyro 585 olmak üzere 8 çekirdek

Adreno 650 GPU

6 GB - 8 GB RAM seçenekleri

128 GB - 256 GB dahili depolama seçenekleri

microSD kart desteği bulunmuyor

Apple’ın iPhone SE ile uyguladığı strateji aslında yeni bir şey değildi. Xiaomi, devlere karşı rekabet için her zaman benzer bir taktiği uygulamıştı. POCO F2 Pro ekran konusunda devlerin bir adım gerisinde olsa da donanım açısından üst segment bir cihaz. En üst seviyedeki mobil oyunları en iyi şekilde oynamanızı sağlayacak, standart uygulamalarla yorulmayaca Snapdragon 865’ten söz ediyoruz.

Android Authority tarafından yapılan AnTuTu performans testlerinde tek çekirdeği ile 4267, çoklu çekirdekleri ile 13.335 puan alan POCO F2 Pro, toplamda 567.185 puan ile performans çizgisini kanıtlıyor. Samsung ya da Huawei farketmeksizin bu puanlarla listede üst sıralarda yer almayı hak ediyor. Daha detaylı incelemeyi telefon elimize ulaştıktan sonra YouTube kanalımızda sizlerle paylaşacağız.

Batarya ve pil ömrü:

4.700 mAh Li-Po batarya,

Quick Charge 4+ ile 30 Watt kablolu şarj,

Xiaomi’ye göre 64 dakikada %0’dan %100’e dolum,

POCO F2 Pro’nun yüksek yenileme hızına sahip bir ekrana sahip olmaması, MIUI’nin RAM optimizasyon başarısı sayesinde 4.700 mAh’lik batarya ile bir günü garanti altına aldığını söyleyebiliriz. Elbette yine YouTube kanalımızda yapacağımız incelemede bataraya performansını gerçek anlamda test edeceğiz.

İşletim sistemi ve arayüz:

Fabrika çıkışlı Android 10 işletim sistemi

Xiaomi tarafından geliştirilen MIUI 11 arayüzü

Google’ın Android ve Google uygulamaları konusunda destek vermeyi sürdürdüğü Xiaomi, Huawei ile aynı kaderi paylaşmadan yoluna devam ediyor. İlerleyen aylarda muhtemelen Android 11 güncellemesi de alacak cihaz, aynı zamanda Xiaomi’nın yeni MIUI arayüzünün de yeni sürümlerini alacak. MIUI’nin sektörün en başarılı performans yönetimine sahip arayüzlerinden olduğunu söylemekte yarar var.

Kamera:

Arka kamera: Ana: 64 MP f/1,9 Sony IMX 686 sensör Ultra geniş açı: 13 MP f/2,4 Makro: 5 MP f/2,2 Derinlik: 2 MP f/2,4

Arka kamera video: 30 FPS’e kadar 8K, 60 FPS’e kadar 4K, 240 FPS’e kadar 1080p, 960 FPS’e kadar 720p, Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS)

Ön kamera: 20 MP f/2,2 geniş açılı HDR sensör Kızılötesi algılama Video: Saniye 30 kare ile 1080p, 60 kare ile 720p çözünürlük



Akıllı telefon kameralarının üst segmentte artık film ve dizi çekebilecek düzeye gelmesi, aslında ne Xiaomi ne de Apple’ın işi. Samsung ve Sony tarafından üretilen üst düzey sensörler, uzun yıllardır neredeyse bütün popüler akıllı telefonların gövdesinde. POCO F2 Pro’nun 64 MP’lik ana kamerası da Sony tarafından geliştirilen IMX 686 sensörüne sahip. Bunu destekleyen diğer kameralar ise hem geniş açılı hem de makro hem de optik derinlik algılama imkanı sunuyor.

Tenik detayları bir kenarı bırakacak olursak POCO F2 Pro’nun günümüz şartları için fotoğraf konusunda iddialı olduğunu, gün ışığında kaliteli çekimler yapılabileceğini söylemek isteriz. Video tarafında ise optik değil elektronik görüntü sabitleme özelliği POCO F2 Pro’nun kamera konusunda eksi almasına neden oluyor. Elbette gece ve düşük ışık fotoğraf ve video performansları için YouTube kanalımızda yapacağımız inceleme ile son sözü söylemek isteriz.

POCO F2 Pro teknik özellikleri:

Ekran: 6.67 inç FHD+, Super AMOLED

6.67 inç FHD+, Super AMOLED İşlemci: Qualcomm Snapdragon 865

Qualcomm Snapdragon 865 RAM: 6 GB ya da 8 GB

6 GB ya da 8 GB Depolama Alanı: 128 GB ya da 256 GB

128 GB ya da 256 GB Ön Kamera: 20 MP

20 MP Arka Kamera: 64 MP + 13 MP + 2 MP + 5 MP

64 MP + 13 MP + 2 MP + 5 MP Bağlantı: 5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax

5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı MIUI 11

Android 10 tabanlı MIUI 11 Batarya: 4.700 mAh (30 watt kablolu hızlı şarj desteği)

Xiaomi POCO F2 Türkiye fiyatı:

Türkiye’ye özel lansmanda açıklanan detaylara göre POCO F2 Pro’nun 6 GB RAM ve 128 GB depolayama sahip versiyonu Türkiye fiyatı 6999 TL olarak açıklandı. Telefonun 8 GB RAM ve 256 GB'lık versiyonu ise 7999 TL'den satışa sunulacak.

Xiaomi’nin yeni ve rakiplerine kıyasla “uygun fiyatlı” amiral gemisi hakkında düşünceleriniz neler? Yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın, hoşcakalın.