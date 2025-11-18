Tümü Webekno
Xiaomi, Uygun Fiyata Evinizi Sinemaya Dönüştüren Soundbar Pro 2.0 ch'yi Piyasaya Sündü

Xiaomi, uygun fiyatlı soundbar modeli Soundbar Pro 2.0 ch'yi Avrupa'da satışa çıkardı. Cihaz, dikkat çeken özelliklerle geliyor.

Xiaomi, Uygun Fiyata Evinizi Sinemaya Dönüştüren Soundbar Pro 2.0 ch'yi Piyasaya Sündü
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Her trüden ürünü tanıtmasıyla bildiğimiz Xiaomi, ses sistemleri konusunda da öne çıkmayı başaran bir firma. Şimdi ise şirket, yeni ve uygun fiyatlı bir ses ürünü olan Soundbar Pro 2.0 ch'yi resmen Avrupa’da piyasaya sürdü. Bu ürün, kullanıcının almak isteyeceği dikkat çeken özelliklerle geliyor.

Sounbar Pro 2.0 ch, bütçe dostu bir fiyatla kullanıcıların beğenisine sunulurken evlerini âdeta bir sinemaya dönüştürmeye imkân tanıyacak. Ürün, Soundbar Pro 2.1 modelinin daha uygun fiyatlı bir versiyonu olarak geliyor. Televizyonunuzun ses deneyimini bir üst seviyeye çıkaracak.

Xiaomi Soundbar Pro 2.0 neler sunuyor?

ca

Sounbar Pro 2.0 ch; HDMI girişi, Bluetooth bağlantısı ve akıllı telefonunuzla hızlı şekilde eşleştirme sağlayan NFC desteği sayesinde çoğu cihaz ile uyumlu. Cihazda toplamda 84W çıkış gücüne sahip çift tweeter ve 2 orta bas hoparlör var. 50 Hz ile 20 kHz ses aralığına sahip olduğunu belirtelim.

Siyah renk olarak sunulan yeni soundbar hoparlör, 840 mm x 87 mm x 60 mm boyutlara sahip. Dolby Atmos desteğiyle de kullanıcılara harika bir ses deneyimi yaşatabiliyor. Film, müzik, oyun ve daha fazlası için tasarlanan 6 farklı ses modu da Xiaomi Soundbar 2.0 modeliyle geliyor.

ch2

Xiaomi, Sounbar Pro 2.0 ch modelini Avrupa’da 99,99 euro fiyat etiketiyle resmen satışa sundu. Cihazın ülkemize gelip gelmeyeceği konusunda ise henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Xiaomi

