Xiaomi Türkiye’nin Bu Hafta Sonuna Özel Hazırladığı Kampanya

Çin teknoloji devi Xiaomi, son dönemlerin en popüler teknoloji üreticilerinden bir tanesi. Şirket, piyasaya sürdüğü akıllı telefonlar ve yenilikçi ürünleriyle tüketicileri kendisine çekmeyi başarıyor. Şirketin piyasaya sürdüğü ürünlerde uygun fiyat politikası gözetiyor oluşu da Xiaomi’nin ön plana çıkmasını sağlıyor.
Xiaomi, diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de hayli popüler. Pek çok vatandaş, Xiaomi’nin ya da Xiaomi’nin alt markası olan Redmi’nin akıllı telefonlarını tercih ediyor. Bu ilginin farkında olan Xiaomi Türkiye de sık sık kampanya düzenliyor ve daha fazla tüketiciye ulaşmaya çalışıyor.
Şimdi sizlere, Xiaomi Türkiye’nin sadece bu hafta sonu için geçerli olan yeni kampanyasından bahsedeceğiz. Eğer yeni bir akıllı telefon satın almayı düşünüyorsanız bu kampanyayı kaçırmamanız gerektiğini söyleyebiliriz. Kampanya kapsamında Redmi Note 8 ve Redmi Note 8 Pro alımlarında Mi Basic Kulaklık, Mi Note 10 ve Mi Note 10 Pro alımlarında ise Mi True Wireless Earphones kulaklık hediye olarak verilecek.
Xiaomi Türkiye’nin yeni kampanyası, 28 Şubat 1 Mart tarihleri arasında geçerli olacak ve stoklarla sınırlı tutulacak. Yani bu kampanyadan faydalanabilmek için elinizi çabuk tutmanız gerekiyor. Tüm Mi Store’larda geçerli olacak bu kampanyaya katılabilmek için aşağıdaki adreslerden bir tanesini ziyaret etmelisiniz.
- Vadistanbul
- Forum İstanbul
- Akasya İstanbul
- Optimum İstanbul
- ANKAmall Ankara
- İstanbul Marmara Park
- İzmir Optimum
- İstanbul Cevahir
- İzmir Hilltown
- İstanbul ÖzdilekPark
- Konya Kulesite
- Canpark AVM
Dilerseniz şimdi de Xiaomi Türkiye’nin düzenlediği ve tüm Mi Store’larda geçerli olan bu kampanyada hangi ürünlerin ve hediyelerin olduğuna yakından bakalım.
Xiaomi Redmi 7
Fiyat: 899 TL
- Snapdragon 632 işlemci, Adreno 506 GPU
- 2GB RAM, 16GB depolama / 3GB RAM, 32GB depolama / 4GB RAM, 64GB depolama
- 6,26 inç (1520 × 720 piksel) HD+ ekran
- Android 9.0 Pie işletim sistemi
- 12MP, f/2.2 diyafram + 2MP
- 8MP ön kamera
- Çift 4G VoLTE, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS + GLONASS
- 4000mAh batarya
Xiaomi Mi A3
Fiyat: 4 GB RAM ve 64 GB depolama için 1.599 TL
4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı için 1.799 TL
- 6,08 inç, HD+ (720x1560) AMOLED ekran, Gorilla Glass 5 korumalı
- Sekiz çekirdekli Snapdragon 665 11 nm Mobil Platform (4 adet 2 GHz Kryo 260 + 4 adet 1,8 GHz Kryo 260 işlemci)
- Adreno 610 grafik işlemci
- 4 GB LPDDR4X RAM
- 64 GB/ 128 GB depolama alanı (UFS 2.1)
- Hibrit Çift Sim (nano + nano/microSD)
- Android 9.0 Pie işletim sistemi
- 48 MP arka kamera + 8 MP, 118 derece geniş açı sensörü + 2 MP derinlik sensörü
- 32 MP ön kamera
- Ekrana gömülü parmak izi okuyucu
- 3,5 mm kulaklık girişi, kızılötesi sensörü
- Dual 4G VoLTE, WiFi 802.11ac çift bant desteği, Bluetooth 5, GPS/GLOSNASS/Beidou uyumu, USB Type-C giriş
- 4.030 mAh batarya
- Quick charge 3.0 desteği
Xiaomi Mi 9T
Fiyat: 6 GB RAM ve 64 GB depolama alanı için 2.699 TL
6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı için 2.999 TL
- Ekran: 6.39 inç, FHD+ çözünürlük
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 730
- RAM: 6 GB veya 8 GB
- Depolama: 64 GB veya 128 GB
- Arka Kamera: 48 MP + 13 MP + 8 MP arka kamera
- Ön Kamera: 20 MP
- Batarya: 4.000 mAh (18 watt hızlı şarj desteği)
Xiaomi Mi 9T Pro
Fiyat: 6 GB RAM ve 64 GB depolama alanı için 4.299 TL
6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı için 4.499 TL
- Snapdragon 855 işlemci, Adreno 640 GPU
- 6 GB LPDDR4X RAM, 64 GB/128 GB / 8 GB LPDDR4X RAM, 128 GB/25 6GB dahili depolama
- 6,39 inç 2340×1080 piksel Full HD+ AMOLED HDR ekran
- Android 9.0 Pie işletim sistemi
- 48 MP, f/1,75, 1/2 inç Sony IMX582 sensör + 8 MP, f/2,4 + 13 MP, f/2,4 üçlü arka kamera
- 20 MP, f/2,0 ön kamera
- Ekrana gömülü parmak izi tarayıcı
- Çift 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5, GPS (L1 + L2 Dual Band) + GLONASS, NFC, USB Type-C
- 27 W hızlı şarj destekli 4.000 mAh batarya
Xiaomi Redmi 8A
Fiyat: 1.099 TL
- 6.22 inç HD+ (1520 x 720 piksel) 19:9 en boy oranında ekran
- 8 çekirdekli Snapdragon 439 işlemci
- 2 GB RAM
- 32 GB depolama alanı (512 GB'ye kadar microSD desteği)
- 8 megapiksel ön kamera
- f/1.9 diyafram açıklığında ve 12 megapiksel çözünürlüğünde Sony IMX363 sensör
- Led flaş
- 4G VoLTE, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS + GLONASS
- Android 9 Pie tabanlı MIUI 10
- 18 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya
Xiaomi Redmi 8
Fiyat: 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanı için 1.299 TL
4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı için 1.499 TL
- 6.26 inç boyutunda, HD+ (1520 x 720 piksel) çözünürlüğünde Corning Gorilla Glass 5 ekran
- 8 çekirdekli Snapdragon 439 işlemci, Adreno 505 GPU
- 3 GB veya 4 GB RAM
- 32 GB veya 64 GB depolama alanı (microSD desteğine sahip, 512 GB'ye kadar)
- 8 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera (yüz tanıma ve portre modu desteğiyle)
- Sony IMX363 sensörlü 12 megapiksel çözünürlüğünde ana arka kamera (f/1.8 diyafram açıklığında)
- 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik sensörü
- LED flaş
- Çift SIM desteği
- Arka kısımda bulunan parmak izi okuyucu sensörü
- Çift 4G VoLTE, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS + GLONASS, USB Type-C
- 18 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya
Xiaomi Redmi Note 8 (Mi Basic kulaklık hediyeli)
Fiyat: 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanı için 1.599 TL
4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı için 1.799 TL
4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı için 1.999 TL
- İşletim sistemi: Android 9.0 Pie tabanlı MIUI 10
- Ekran: 6,53 inç IPS LCD, 2340x1080 (19.5:9), Gorilla Glass 5
- İşlemci: Snapdragon 665 (4 x 2,0 GHz Kryo 260 4 x 1,8 GHz Kryo 260, Adreno 610) 11 nm
- RAM: 4/6 GB
- Depolama: 64/128 GB
- Arka Kamera: 48 MP, f/1,8, 0,8 μm Dual Pixel PDAF; 8 MP f/2,2 1,12 μm geniş açılı lens; 2 MP, f/2,4 1,75 μm makro lens; 2 MP, f/2,4 1,75 μm portre lensi
- Ön Kamera: 13 MP, f/2,2 HDR
- Bağlantı: Wi-Fi ac 2x2 MIMO Bluetooth 5.0 AptX HD, LDAC, A-GPS
- Batarya: 4.000 mAh 18 W hızlı şarj
- Boyutlar: 161,3 x 76,4 x 8,4 mm
- Ağırlık: 194 g
Not: Mi Basic kulaklık hediyesi sadece 4 GB RAM kapasiteli versiyonlar için geçerlidir.
Xiaomi Redmi Note 8 Pro (Mi Basic kulaklık hediyeli)
Fiyat: 6 GB RAM ve 64 GB depolama alanı olan versiyon için 2.399 TL
6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı olan versiyon için 2.599 TL
- İşletim sistemi: Android 9.0 Pie tabanlı MIUI 10
- Ekran: 6,53 inç IPS LCD, 2340x1080 (19.5:9), Gorilla Glass 5
- İşlemci: Helio G90T (2 x 2,27GHz Cortex A76, 6 x 1,7GHz Cortex A55, Mali G76) 12 nm
- RAM: 6/8 GB
- Depolama: 64/128 GB
- Arka Kamera: 64 MP, f/1,8, 0,8 μm Dual Pixel PDAF; 8 MP f/2,2 1,12 μm geniş açılı lens; 2 MP, f/2,4 1,75 μm makro lens; 2 MP, f/2,4 1,75 μm portre lensi
- Ön Kamera: 20 MP, f/2,2 HDR
- Bağlantı: Wi-Fi ac 2x2 MIMO Bluetooth 5.0 AptX HD, LDAC, A-GPS
- Batarya: 4.500 mAh 18 W hızlı şarj
- Boyutlar: 161,3 x 76,4 x 8,4 mm
- Ağırlık: 199 g
Xiaomi Mi Note 10 (Mi True Wireless Earphones kulaklık hediyeli)
Fiyat: 5.499 TL
- Ekran: 6,47 inç boyutunda ve FHD+ (1080x2340 piksel) çözünürlüğünde OLED
- İşlemci: 8 çekirdekli Snapdragon 730G
- RAM: 6 GB ve 8 GB seçenekleri
- Depolama: 64 GB, 128 GB ve 256 GB seçenekleri
- Ön Kamera: 32 MP çözünürlük (f/2,0 diyafram açıklığı)
- Arka Kamera: 108 MP Samsung ISOCELL HMX CMOS ana kamera (f/1,69 diyafram açıklığı); 20 MP çözünürlüğünde 117 derecelik ultra geniş açılı sensör; 12 MP çözünürlüğünde portre kamerası; 8 MP çözünürlüğünde telefoto lens (10x hibrit yakınlaştırma, optik görüntü sabitleme); 2 MP çözünürlüğünde makro lens
- Batarya: 30 W hızlı şarj destekli 5.260 mAh batarya
- Güvenlik: Ekran üzerinde parmak izi okuyucu sensör
- İşletim sistemi: Android 9 Pie tabanlı MIUI 11 arayüzü
Xiaomi Mi Note 10 Pro (Mi True Wireless Earphones kulaklık hediyeli)
Fiyat: 5.999 TL
- Ekran: 6.47 inç, FHD+ çözünürlük
- İşlemci: 8 çekirdekli Snapdragon 730G
- RAM: 8 GB
- Depolama: 256 GB
- Arka Kamera: 108 MP + 20 MP + 12 MP + 5 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 32 MP
- Batarya: 5.260 mAh
- İşletim Sistemi: Android 9 Pie tabanlı MIUI 11 arayüzü
Xiaomi Mi Air Purifier Pro
Fiyat: 1.799 TL
Xiaomi Mi TV Box S
Fiyat: 449 TL
Xiaomi Mi Filter Kettle (1 Litre)
Fiyat: 229 TL
Xiaomi Mi Handheld Vacuum Cleaner
Fiyat: 1.599 TL
Xiaomi Mi Ionic Hair Dryer
Fiyat: 349 TL
Xiaomi Mi Air Purifier 2H
Fiyat: 1.119 TL
Xiaomi Mi Led Smart Bulb 2-Pack
Fiyat: 299 TL