Xiaomi Türkiye’nin Bu Hafta Sonuna Özel Hazırladığı Kampanya

Xiaomi Türkiye, sadece bu hafta sonunda geçerli olacak yeni bir kampanya başlatıyor. Kampanya kapsamında aralarında akıllı telefonların da bulunduğu onlarca çeşit ürün indirimli veya hediyeli olarak satışa sunuluyor.

Çin teknoloji devi Xiaomi, son dönemlerin en popüler teknoloji üreticilerinden bir tanesi. Şirket, piyasaya sürdüğü akıllı telefonlar ve yenilikçi ürünleriyle tüketicileri kendisine çekmeyi başarıyor. Şirketin piyasaya sürdüğü ürünlerde uygun fiyat politikası gözetiyor oluşu da Xiaomi’nin ön plana çıkmasını sağlıyor.

Xiaomi, diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de hayli popüler. Pek çok vatandaş, Xiaomi’nin ya da Xiaomi’nin alt markası olan Redmi’nin akıllı telefonlarını tercih ediyor. Bu ilginin farkında olan Xiaomi Türkiye de sık sık kampanya düzenliyor ve daha fazla tüketiciye ulaşmaya çalışıyor.

Şimdi sizlere, Xiaomi Türkiye’nin sadece bu hafta sonu için geçerli olan yeni kampanyasından bahsedeceğiz. Eğer yeni bir akıllı telefon satın almayı düşünüyorsanız bu kampanyayı kaçırmamanız gerektiğini söyleyebiliriz. Kampanya kapsamında Redmi Note 8 ve Redmi Note 8 Pro alımlarında Mi Basic Kulaklık, Mi Note 10 ve Mi Note 10 Pro alımlarında ise Mi True Wireless Earphones kulaklık hediye olarak verilecek.

Xiaomi Türkiye’nin yeni kampanyası, 28 Şubat 1 Mart tarihleri arasında geçerli olacak ve stoklarla sınırlı tutulacak. Yani bu kampanyadan faydalanabilmek için elinizi çabuk tutmanız gerekiyor. Tüm Mi Store’larda geçerli olacak bu kampanyaya katılabilmek için aşağıdaki adreslerden bir tanesini ziyaret etmelisiniz.

Vadistanbul

Forum İstanbul

Akasya İstanbul

Optimum İstanbul

ANKAmall Ankara

İstanbul Marmara Park

İzmir Optimum

İstanbul Cevahir

İzmir Hilltown

İstanbul ÖzdilekPark

Konya Kulesite

Canpark AVM

Dilerseniz şimdi de Xiaomi Türkiye’nin düzenlediği ve tüm Mi Store’larda geçerli olan bu kampanyada hangi ürünlerin ve hediyelerin olduğuna yakından bakalım.

Xiaomi Redmi 7

Fiyat: 899 TL

Snapdragon 632 işlemci, Adreno 506 GPU

2GB RAM, 16GB depolama / 3GB RAM, 32GB depolama / 4GB RAM, 64GB depolama

6,26 inç (1520 × 720 piksel) HD+ ekran

Android 9.0 Pie işletim sistemi

12MP, f/2.2 diyafram + 2MP

8MP ön kamera

Çift 4G VoLTE, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS + GLONASS

4000mAh batarya

Xiaomi Mi A3

Fiyat: 4 GB RAM ve 64 GB depolama için 1.599 TL

4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı için 1.799 TL

6,08 inç, HD+ (720x1560) AMOLED ekran, Gorilla Glass 5 korumalı

Sekiz çekirdekli Snapdragon 665 11 nm Mobil Platform (4 adet 2 GHz Kryo 260 + 4 adet 1,8 GHz Kryo 260 işlemci)

Adreno 610 grafik işlemci

4 GB LPDDR4X RAM

64 GB/ 128 GB depolama alanı (UFS 2.1)

Hibrit Çift Sim (nano + nano/microSD)

Android 9.0 Pie işletim sistemi

48 MP arka kamera + 8 MP, 118 derece geniş açı sensörü + 2 MP derinlik sensörü

32 MP ön kamera

Ekrana gömülü parmak izi okuyucu

3,5 mm kulaklık girişi, kızılötesi sensörü

Dual 4G VoLTE, WiFi 802.11ac çift bant desteği, Bluetooth 5, GPS/GLOSNASS/Beidou uyumu, USB Type-C giriş

4.030 mAh batarya

Quick charge 3.0 desteği

Xiaomi Mi 9T

Fiyat: 6 GB RAM ve 64 GB depolama alanı için 2.699 TL

6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı için 2.999 TL

Ekran: 6.39 inç, FHD+ çözünürlük

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 730

RAM: 6 GB veya 8 GB

Depolama: 64 GB veya 128 GB

Arka Kamera: 48 MP + 13 MP + 8 MP arka kamera

Ön Kamera: 20 MP

Batarya: 4.000 mAh (18 watt hızlı şarj desteği)

Xiaomi Mi 9T Pro

Fiyat: 6 GB RAM ve 64 GB depolama alanı için 4.299 TL

6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı için 4.499 TL

Snapdragon 855 işlemci, Adreno 640 GPU

6 GB LPDDR4X RAM, 64 GB/128 GB / 8 GB LPDDR4X RAM, 128 GB/25 6GB dahili depolama

6,39 inç 2340×1080 piksel Full HD+ AMOLED HDR ekran

Android 9.0 Pie işletim sistemi

48 MP, f/1,75, 1/2 inç Sony IMX582 sensör + 8 MP, f/2,4 + 13 MP, f/2,4 üçlü arka kamera

20 MP, f/2,0 ön kamera

Ekrana gömülü parmak izi tarayıcı

Çift 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5, GPS (L1 + L2 Dual Band) + GLONASS, NFC, USB Type-C

27 W hızlı şarj destekli 4.000 mAh batarya

Xiaomi Redmi 8A

Fiyat: 1.099 TL

6.22 inç HD+ (1520 x 720 piksel) 19:9 en boy oranında ekran

8 çekirdekli Snapdragon 439 işlemci

2 GB RAM

32 GB depolama alanı (512 GB'ye kadar microSD desteği)

8 megapiksel ön kamera

f/1.9 diyafram açıklığında ve 12 megapiksel çözünürlüğünde Sony IMX363 sensör

Led flaş

4G VoLTE, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS + GLONASS

Android 9 Pie tabanlı MIUI 10

18 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya

Xiaomi Redmi 8

Fiyat: 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanı için 1.299 TL

4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı için 1.499 TL

6.26 inç boyutunda, HD+ (1520 x 720 piksel) çözünürlüğünde Corning Gorilla Glass 5 ekran

8 çekirdekli Snapdragon 439 işlemci, Adreno 505 GPU

3 GB veya 4 GB RAM

32 GB veya 64 GB depolama alanı (microSD desteğine sahip, 512 GB'ye kadar)

8 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera (yüz tanıma ve portre modu desteğiyle)

Sony IMX363 sensörlü 12 megapiksel çözünürlüğünde ana arka kamera (f/1.8 diyafram açıklığında)

2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik sensörü

LED flaş

Çift SIM desteği

Arka kısımda bulunan parmak izi okuyucu sensörü

Çift 4G VoLTE, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS + GLONASS, USB Type-C

18 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya

Xiaomi Redmi Note 8 (Mi Basic kulaklık hediyeli)

Fiyat: 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanı için 1.599 TL

4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı için 1.799 TL

4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı için 1.999 TL

İşletim sistemi: Android 9.0 Pie tabanlı MIUI 10

Ekran: 6,53 inç IPS LCD, 2340x1080 (19.5:9), Gorilla Glass 5

İşlemci: Snapdragon 665 (4 x 2,0 GHz Kryo 260 4 x 1,8 GHz Kryo 260, Adreno 610) 11 nm

RAM: 4/6 GB

Depolama: 64/128 GB

Arka Kamera: 48 MP, f/1,8, 0,8 μm Dual Pixel PDAF; 8 MP f/2,2 1,12 μm geniş açılı lens; 2 MP, f/2,4 1,75 μm makro lens; 2 MP, f/2,4 1,75 μm portre lensi

Ön Kamera: 13 MP, f/2,2 HDR

Bağlantı: Wi-Fi ac 2x2 MIMO Bluetooth 5.0 AptX HD, LDAC, A-GPS

Batarya: 4.000 mAh 18 W hızlı şarj

Boyutlar: 161,3 x 76,4 x 8,4 mm

Ağırlık: 194 g

Not: Mi Basic kulaklık hediyesi sadece 4 GB RAM kapasiteli versiyonlar için geçerlidir.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro (Mi Basic kulaklık hediyeli)

Fiyat: 6 GB RAM ve 64 GB depolama alanı olan versiyon için 2.399 TL

6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı olan versiyon için 2.599 TL

İşletim sistemi: Android 9.0 Pie tabanlı MIUI 10

Ekran: 6,53 inç IPS LCD, 2340x1080 (19.5:9), Gorilla Glass 5

İşlemci: Helio G90T (2 x 2,27GHz Cortex A76, 6 x 1,7GHz Cortex A55, Mali G76) 12 nm

RAM: 6/8 GB

Depolama: 64/128 GB

Arka Kamera: 64 MP, f/1,8, 0,8 μm Dual Pixel PDAF; 8 MP f/2,2 1,12 μm geniş açılı lens; 2 MP, f/2,4 1,75 μm makro lens; 2 MP, f/2,4 1,75 μm portre lensi

Ön Kamera: 20 MP, f/2,2 HDR

Bağlantı: Wi-Fi ac 2x2 MIMO Bluetooth 5.0 AptX HD, LDAC, A-GPS

Batarya: 4.500 mAh 18 W hızlı şarj

Boyutlar: 161,3 x 76,4 x 8,4 mm

Ağırlık: 199 g

Xiaomi Mi Note 10 (Mi True Wireless Earphones kulaklık hediyeli)

Fiyat: 5.499 TL

Ekran: 6,47 inç boyutunda ve FHD+ (1080x2340 piksel) çözünürlüğünde OLED

İşlemci: 8 çekirdekli Snapdragon 730G

RAM: 6 GB ve 8 GB seçenekleri

Depolama: 64 GB, 128 GB ve 256 GB seçenekleri

Ön Kamera: 32 MP çözünürlük (f/2,0 diyafram açıklığı)

Arka Kamera: 108 MP Samsung ISOCELL HMX CMOS ana kamera (f/1,69 diyafram açıklığı); 20 MP çözünürlüğünde 117 derecelik ultra geniş açılı sensör; 12 MP çözünürlüğünde portre kamerası; 8 MP çözünürlüğünde telefoto lens (10x hibrit yakınlaştırma, optik görüntü sabitleme); 2 MP çözünürlüğünde makro lens

Batarya: 30 W hızlı şarj destekli 5.260 mAh batarya

Güvenlik: Ekran üzerinde parmak izi okuyucu sensör

İşletim sistemi: Android 9 Pie tabanlı MIUI 11 arayüzü

Xiaomi Mi Note 10 Pro (Mi True Wireless Earphones kulaklık hediyeli)

Fiyat: 5.999 TL

Ekran: 6.47 inç, FHD+ çözünürlük

İşlemci: 8 çekirdekli Snapdragon 730G

RAM: 8 GB

Depolama: 256 GB

Arka Kamera: 108 MP + 20 MP + 12 MP + 5 MP + 2 MP

Ön Kamera: 32 MP

Batarya: 5.260 mAh

İşletim Sistemi: Android 9 Pie tabanlı MIUI 11 arayüzü

Xiaomi Mi Air Purifier Pro

Fiyat: 1.799 TL

Xiaomi Mi TV Box S

Fiyat: 449 TL

Xiaomi Mi Filter Kettle (1 Litre)

Fiyat: 229 TL

Xiaomi Mi Handheld Vacuum Cleaner

Fiyat: 1.599 TL

Xiaomi Mi Ionic Hair Dryer

Fiyat: 349 TL

Xiaomi Mi Air Purifier 2H

Fiyat: 1.119 TL

Xiaomi Mi Led Smart Bulb 2-Pack

Fiyat: 299 TL