Xiaomi Türkiye’den Sevgililer Günü Kampanyası

Sevgililer Günü için hediye seçmekte zorlanan teknoloji tutkunlarını düşünen Xiaomi Türkiye, 16 Şubat'ta kadar geçerli bir kampanya başlattı. Kampanya dahilinde çeşitli indirimler sunulurken, akıllı telefon alışverişlerinde Mi Band 4 hediye bulunuyor.

Her yıl şubat ayının 14’ünde kutlanan Sevgililer Günü, bu yıl da geldi çattı. Özellikle çiftler için yılın en önemli günlerinden olan bu özel günde kimileri sevdiklerine bir çiçek ve sevgi dolu mesajlar gönderirken kimileriyse sevgisini ifade etmenin bir başka yolu olarak karşısındakine kendini özel hissettirecek hediyeler alıyor.

Son yıllarda ülkemizdeki teknoloji sektörünün baş aktörlerinden biri hâlini alan Xiaomi de ülkemizdeki çiftleri düşünerek yeni bir kampanyaya imza attı. 16 Şubat’a kadar sürecek olan kampanya kapsamında pek çok aksesuar ve ekosistem ürününde %20’ye varan indirim olacak. Tabii ki kampanya bunlarla sınırlı kalmayacak. Dilerseniz gelin bu kampanyanın detaylarına daha yakından bakalım.

Xiaomi, seçili akıllı telefon alışverişlerinde Mi Band 4 hediye edecek

12 Şubat itibarıyla başlayan ve 16 Şubat’a kadar devam edecek kampanya kapsamında Xiaomi, Redmi 8 ve Redmi 8A akıllı telefonları hariç olmak üzere tüm cep telefonlarında yapılacak alımlara Mi Smart Band 4 hediye edecek. Piyasa değeri 199 TL seviyesinde olan bu akıllı bileklik, 135 mAh pil gücü ile 20 günden fazla kullanım süresi sunuyor.

Stoklarla sınırlı olan bu kampanyadan yararlanmak isteyen kişiler, yetkili Mi Store’lardan 12-16 Şubat tarihlerinde yapacakları Redmi 8 ve Redmi 8A haricindeki tüm akıllı telefon alışverişlerinde bu bilekliğe ücretsiz bir şekilde sahip olabilecek.

Pek çok ekosistem ve aksesuar ürününde de indirim olacak

Xiaomi, yalnızca akıllı telefon üretmediği gibi kampanyayı da yalnızca akıllı telefonlarla sınırlı tutmamış. Gündelik hayatta ihtiyaç duyabileceğimiz USB bellek veya Bluetooth hoparlör gibi pek çok şeyi ürün gamında bulunduran firma, kampanya dahilinde seçili ekosistem ve aksesuar ürünlerinde %20’ye varan indirim uygulayacak.

Bir örnek vermemiz gerekirse Xiaomi Mi Band 4’ten tutun Xiaomi Mini Şarjlı Drone’a kadar uzanan farklı kategorilerdeki ürünlerde indirimler olacak. Yetkili Mi Store’ları ziyaret eden kişiler, 16 Şubat’a kadar sürecek kampanya dahilinde bu ve bunun gibi onlarca ürüne %20'ye varan indirimli fiyatlarla sahip olabilecekler.

Xiaomi Türkiye, sık sık uyguladığı kampanyalarla müşterilerinin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Sevgililer Günü’ne özel olan bu kampanya ise bunun en güncel örneği diyebiliriz. Yazımızı noktalamadan önce bu kampanyanın yalnızca yetkili Xiaomi Store’larda, 16 Şubat’a kadar geçerli olduğunu da hatırlatalım.

Kampanyanın geçerli olduğu yetkili Xiaomi mağazaları: