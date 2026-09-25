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5000 nit Parlaklık, 180 Hz Yenileme Hızı ve Dahası: Xiaomi TV S Pro RGB-Mini LED 2027 Supreme Edition Tanıtıldı!

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Xiaomi, en iyi televizyonlarından biri olacak TV S Pro RGB-Mini LED 2027 Supreme Edition’ı tanıttı.

5000 nit Parlaklık, 180 Hz Yenileme Hızı ve Dahası: Xiaomi TV S Pro RGB-Mini LED 2027 Supreme Edition Tanıtıldı!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Xiaomi, aklınıza gelebilecek her türden ürüne sahip bir firma. Ülkemizde de satılan televizyonlar da bunlardan biriydi. Şimdi ise şirket, yeni televizyon serisinin tepe modeli TV S Pro RGB-Mini LED 2027 Supreme Edition’ı resmen duyurdu.

Xiaomi TV S Pro RGB-Mini LED 2027 Supreme Edition, bir televizyondan isteyeceğiniz tüm özelliklere sahip bir model olarak geliyor. Standart 2027 modellerine kıyasla özellikle parlaklık seviyesi ve yerleşik ses sistemi tarafında ciddi geliştirmeler barındıran bu televizyon, ev sineması ve oyun tutkunlarını hedefliyor.

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5000 nit Parlaklık, 180 Hz Yenileme Hızı ve Dahası: Xiaomi TV S Pro RGB-Mini LED 2027 Supreme Edition Tanıtıldı!
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Xiaomi TV S Pro RGB-Mini LED 2027 Supreme Edition neler sunuyor?

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65 inçten 98 inçe kadar çıkan Xiaomi TV S Pro RGB-Mini LED 2027 Supreme Edition, doğrudan kırmızı, yeşil ve mavi ışık kaynaklarına sahip özel bir RGB-Mini LED panel teknolojisi kullanıyor. Üretici firmanın beyanına göre bu teknoloji, BT.2020 renk gamının %100'ünü kapsayabilmesinin yanı sıra tek renkli sahnelerde enerji tüketimini yaklaşık %30 oranında düşürmeyi başarıyor.

Parlaklık tarafında standart sürüme kıyasla 500 nitlik bir artış sağlayan Supreme Edition, 5.500 nit tepe parlaklık değerine ulaşıyor. Çok aydınlık ortamlarda oluşabilecek parlamaları ve yansımaları engellemek adına ekranda %0,5 oranında düşük yansımalı bir kaplama tercih edilmiş. Tüm bu görüntü işleme süreçleri, arka aydınlatma ile LCD katmanları arasındaki kontrastı ve renk doğruluğunu düzenleyen Xiaomi'nin özel XM9000 çipi tarafından yönetiliyor.

Görüntünün yanı sıra ses deneyiminde de kapsamlı bir yükseltmeye gidilmiş. Standart modelde yer alan 130W gücündeki 2.1.2 kanallı sistemin yerini, bu versiyonda 170W gücünde 4.1.2 kanallı gelişmiş bir kurulum alıyor. Yukarıya doğru ses veren hoparlörlere ve subwoofer'a ek olarak sol ile sağ surround ses kanallarının dahil edildiği bu sistem, Harman tarafından akort edilmiş ve Dolby Atmos desteğiyle güçlendirilmiş.

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Televizyon oyuncuları da unutulmamış. Panel doğal olarak 4K çözünürlükte 180Hz yenileme hızı sunuyor; ancak rekabetçi oyun moduna geçildiğinde bu değer 360Hz seviyesine kadar çıkabiliyor. Ayrıca VRR, AMD FreeSync Premium Pro teknolojilerini destekliyor ve biri eARC destekli olmak üzere toplam dört adet HDMI 2.1 portuyla birlikte geliyor.

Kalbinde GB RAM ve 64 GB dahili depolama ile desteklenen dört çekirdekli Cortex-A73 işlemci olduğunu da belirtelim. Yazılım tarafında ise HyperOS 4 işletim sistemiyle kutudan çıkıyor. 65 inçlik en küçük modeli 945 dolara satılacak. En büyük 98 inç versiyon ise 2.100 dolarlık fiyata sahip.

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