Xiaomi, Weibo üzerinden yaptığı açıklamalarla yeni ürününü duyurdu. Bu kez akıllı telefon ya da benzeri bir ürün duyurmayan şirketin yeni ürünü, bir akıllı kapı kilit sistemi. FaceID benzeri bir yüz tanıma özelliğine sahip olan Smart Door Lock Pro isimli ürün, anahtarlı kilitlere duyulan ihtiyacı ortadan kaldırıyor.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, bugün Weibo üzerinden yaptığı açıklamalarla alıştıklarımızdan çok daha farklı olan bir ürün duyurdu. "Smart Door Lock Pro" olarak isimlendirilen bu ürün, akıllı ev gibi çeşitli ortamlarda kullanılan bir yüz tanıma cihazı. Xiaomi bu ürünle, anahtarlı kapı kilitlerine duyulan ihtiyacı azaltmayı amaçlıyor.

Şirketin yeni ürünü ile ilgili detaylı bir açıklama yapılmadı ancak paylaşılan bir poster, Smart Door Lock Pro'nun FaceID benzeri bir yüz tanıma sistemine sahip olduğunu gösteriyor. Bir kullanıcı, Smart Door Lock Pro'nun bu özelliğini kullanarak yüzünü tanıtıp, herhangi bir kapının kilidini açabiliyor. Bu arada, eğer Xiaomi'nin yüz tanıma sistemine sahip kapı kilitleri konusunda yeni olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü şirket, iki yıldan uzun bir süredir çeşitli kapı kilidi sistemleriyle tüketicilerin karşısına çıkıyor.

Xiaomi'nin benzer amaca hizmet eden diğer ürünleri, tüketicilerin hayatlarını kolaylaştırıyordu. Çünkü bu tür sistemlerle Xiaomi, akıllı ev sistemi kurmuş oluyordu. Yetkililer, Smart Door Lock Pro'yla ilgili detaylı bir açıklama yapmamış olsalar da bu ürün de muhtemelen çeşitli işlevselliklere sahip olacak. Örneğin bir tüketici, bu ürünü kullanarak evinin kilidini açabileceği gibi, evden çıkarken de alarm sistemini devreye sokabilecek.

Xiaomi yetkilileri, Smart Door Lock Pro'nun fiyatını ve erişebilirlik durumunu açıklamadılar. Ancak posterde yer alan bilgilere göre bu yeni ürün, 4 Kasım'da Çin'deki tüketicilerin beğenisine sunulacak. Ürünün uygun fiyatlı olması durumunda dünyanın her yerindeki tüketiciler, Smart Door Lock Pro sahibi olmak isteyebilecekler gibi görünüyor.