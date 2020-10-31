International Data Corporation, 2020'nin üçüncü çeyreğindeki akıllı telefon satışları raporunu yayınladı. Yayınlanan rapora göre Xiaomi, üçüncü çeyrekte 5 milyon daha fazla cihaz satarak Apple'ı geçmeyi başardı.

Sizlere daha önce aktardığımız bir haberimizde Counterpoint Technology Market Research şirketinin Nisan 2020 – Ağustos 2020 arasını kapsayan akıllı telefon pazar araştırmasının sonuçlarından bahsetmiştik. Yayınlanan raporda Samsung'un akıllı telefon pazarında liderlik koltuğunda oturduğu görülmüştü.

Farklı bir araştırma şirketi olan International Data Corporation da 2020 yılı üçüncü çeyrek raporunu yayınladı. Bu iki rapor arasında bazı farklılıklar bulunuyor. IDC tarafından yayınlanan rapora göre Xiaomi, Apple'dan yaklaşık 5 milyon cihaz daha fazla satarak pazarda üçüncülük koltuğuna oturmayı başardı.

2020'nin üçüncü çeyreğinde akıllı telefon satışları

IDC, yayınladığı raporda, senenin üçüncü çeyreğinde dünya genelinde akıllı telefon satışlarının %1,3 daraldığını belirtti. IDC'nin beklentisi ise %9'luk bir daralmaydı. Peki, bu çeyrekte nasıl satış rakamları ortaya çıktı?

Samsung – 80,4 milyon

Samsung, senenin üçüncü çeyreğinde pazarın %22,7'sine sahip olarak bu pazardaki büyüklüğünü bir kez daha göstermiş oldu. Şirketin en büyük pazarı olan Hindistan'da daha ucuz modeller ve M serisi yüksek talep görürken ikinci büyük pazarı olan ABD'de A serisi ile Note20 ve Note20 Ultra yüksek taleple karşılaştı.

Güney Koreli teknoloji devi, perşembe günü yayınladığı raporda 59 milyar dolarlık gelirle yıl çeyrekleri bazında en yüksek gelirini elde ettiğini belirtti. Ancak akıllı telefon dünyasındaki rekabet sebebiyle dördüncü çeyrekte satışların azalabileceğini ifade etti.

Huawei – 51,2 milyon

Çinli akıllı telefon üreticisi kan kaybetmeye devam ediyor. Şirketin üçüncü çeyrekteki satışları, geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre %22'lik bir düşüş yaşadı ve rakibi Samsung'dan da 30 milyon az cihaz satışı gerçekleştirdi. Ayrıca IDC'nin raporuna göre, Huawei'nin satışları ana vatanı Çin'de de %15'ten fazla düştü. Huawei'nin üçüncü çeyrekteki pazar payı %14,7 oldu.

Xiaomi – 46,5 milyon

Huawei kan kaybederken Xiaomi ise yükselişine devam ediyor. Şirket, üçüncü çeyrekte bir önceki senenin aynı dönemine göre %42'lik bir artış yaşadı. Ayrıca şirketin Çin dışındaki satışları da bir artış içerisinde. Şirketin pazar payı ise %13,1 olarak gerçekleşti.

Apple – 41,6 milyon

IDC'nin raporuna göre Apple, bir önceki yılın aynı dönemine göre %10,6'lık bir düşüş yaşadı. %11,8'lik pazar payına sahip olan şirket, dünyanın en büyük dördüncü akıllı telefon üreticisi konumuna geriledi.

IDC, Apple'daki bu düşüşün sebebinin iPhone 12'nin çıkışının gecikmesi olduğunu dile getiriyor. Yeni iPhone 12 modelleriyle birlikte dördüncü çeyrekte satışların tekrar yükselmesi bekleniyor.

vivo – 31,5 milyon

IDC'nin raporunda beşinci sırayı alan şirket vivo oldu. Çinli akıllı telefon üreticisi, bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,2'lik bir artış yaşadı. Şirketin ucuz modellerinin satışının %30'unu Hindistan tek başına karşıladı.

IDC'nin raporuna göre, 2020'nin üçüncü çeyreğinde 353,6 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştirildi. 2019'un aynı döneminde bu rakam 358,5 milyondu. Şirketin raporunun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.