Yabancı Plakalı Araçlar Türkiye'de Bakım İçin Ücret Verecek

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Yabancı Plakalı Araçların Türkiye'de Bakım ve Masrafları İçin 600 Euro Ücret Kesilecek

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Resmî Gazete'de yayımlanan yeni karara göre Türkiye'ye tamir, bakım, onarım veya tadilat amacıyla gelen yabancı plakalı araçlardan 600 Euro ücret kesilecek.

Türkiye'ye yurt dışından tamir, bakım, onarım veya tadilat amacıyla gelen araçlara ilişkin yeni karar Resmî Gazete'de yayımlandı. Buna göre ülkeye yurt dışından söz konusu amaçlarla gelen ve işlem gördükten sonra boş olarak çıkış yapan taşıtlardan ücret talep edilecek.

Yabancı plakalı araçların Türkiye'de bakım ve masrafları için 600 euro ücret kesilecek:

araba

Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre geçici ya da yabancı plakalı olup, tamir, bakım, onarım veya tadilat yapılan araçlara eğer 2.000 Euro ve üzerinde masraf yapılmışsa ülkeden boş olarak ayrılırken ücret talep edilmeyecek. Öte yandan araç için 2.000 Euro ve altında masraf yapılmışsa 600 Euro veya karşılığı Türk Lirası geçiş ücreti araç sahibinden tahsil edilecek.
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Resmî Gazete'de konuyla ilgili yayımlanan karar ise şu şekilde:

Tamir, bakım, onarım veya tadilat amacıyla gelen ve ülkemizde işlem ve işçilik gördükten sonra boş olarak çıkış yapacak yabancı ülke taşıtlarından tamir, bakım, onarım, tadilat veya işçilik bedeli 2.000 (ikibin) Euro veya karşılığı Türk Lirasından fazla olan ve bu durumu belgeleyen taşıtlardan geçiş ücreti alınmaz. Bu taşıtların tamir, bakım, onarım, tadilat veya işçilik bedeli 2.000 (ikibin) Euro veya karşılığı Türk Lirasından az olanlarından 600 (altıyüz) Euro veya karşılığı Türk Lirası ücret alınır."

Kaynak : https://tr.euronews.com/2021/04/03/yabanc-plakal-araclar-n-turkiye-de-bak-m-ve-tamiri-icin-600-euro-ucret-kesilecek
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