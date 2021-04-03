Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen ve bir kişinin ölümüne neden olan kaza hakkında verilen karar, Yargıtay tarafından yetersiz bulundu. Sürücünün kış lastiği takmaması nedeniyle cezada artırım yapılmasına karar verildi.

Yakın zamanda Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ölümle sonuçlanan bir kaza meydana geldi. Bir kamyonet sürücüsü, buzlu yolda seyir halindeyken aracın kayması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aracın kontrolünü kaybeden sürücü en sonunda bir yayaya çarptı. Kamyonetin çarptığı yaya ağır yaralandı ve en sonunda yaşamını yitirdi.

Kamyonetin sürücüsü, ölümle sonuçlanan bu kazanın davasında yargılandığı mahkeme tarafından "taksirle öldürme" suçundan hapis cezasına çarptırıldı. Fakat temyiz başvurusu üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 12. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin bu kararını bozdu. Yargıtay, sanığın cezasının bir sebeple yeterli olmadığını savunarak cezanın artırılmasına karar verdi.

Kış lastikleri takmıyordu:

Yargıtay 12. Ceza Dairesi'nin verdiği kararda sürücünün hızını yol şartlarına göre ayarlamadığı vurgulandı. Bunun yanı sıra sanığın "tam kusurlu olarak" bir kişinin ölümüne neden olduğuna dikkat çekildi. Yargıtay, sanığın kullandığı kamyonette zorunlu olmasına rağmen kış lastiği bulunmadığına işaret etti ve sürücünün lastiklere buzlu yolda zincir de takmadığını belirtti.

Verilen kararda sanığın eylemini bilinçli taksirle gerçekleştirdiği, bu nedenle cezada Türk Ceza Kanunu'nun 22/3. maddesi uyarınca artırım yapılması gerektiğinin gözetilmemesinin bozma nedeni yapıldığı kaydedildi. Bahsi geçen madde, taksirli suça ilişkin cezanın üçte birden yarısına kadar artırılmasını öngörüyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğunun 1 Aralık – 1 Nisan tarihleri arasında geçerli olduğunu açıklamıştı. Bu tarihler arasında araçlarına kış lastiği takmayan ticari araç sürücülerine bu yıl zamlı bir şekilde 835 TL para cezası uygulanacağı da duyurulmuştu.