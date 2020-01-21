Yağ Oranı Yüksek Sütler, Yaşlanma Hızını Artırıyor

Bilim insanları, sütteki yağ oranının yaşlanma hızına etkisini ortaya çıkardı. Araştırmaya göre sütteki yağ oranının yükselmesi, yaşlanma hızını artırıyor.

Sütün her zaman insan sağlığına ve çocuk gelişimine faydalı olduğu söylenir. Ancak yapılan bir araştırma, %1'lik düşük yağlı sütleri, %2'lik sütlerle değiştirmenin, insanların yaşlanma hızı üzerinde belirgin bir etkisi olduğunu ortaya koydu. Çalışma, süt ürünlerinin yaşlanma hızına etkisini araştırıyor.

Süt endüstrisi, süt ürünlerinin tamamen sağlıklı olduğu fikrini reddeden araştırmalara karşı direniyor. Hatta bazı araştırmalar, 'süt' teriminin soya sütü ve yulaf sütü gibi bitkisel alternatiflerden çıkarılmasını öneriyor. Zira süt tüketiminin, daha hızlı yaşlanma ve kanser gelişimini artırdığını öne süren çalışmaların sayısı gittikçe artıyor.

Brigham Young Üniversitesi'nde yapılan yeni bir çalışma, sütün yağ oranının %2'den %1'e kadar indirilmesinin, daha uzun telomerlere ve daha yavaş yaşlanmaya önemli ölçüde etkisi olduğunu ortaya çıkardı. Dr. Larry Tucker, çalışmayı 5.800'den fazla yetişkin üzerinde gerçekleştirdi. Elde edilen verilere göre yağsız ve %1 yağlı süt tüketen yetişkinlerde, %2 ve tam yağlı süt tüketen yetişkinlere kıyasla daha az biyolojik yaşlanma etkisi görüldü.

Tucker, "Aradaki farkın güçlü olması şaşırtıcıydı. Yüksek yağlı süt içecekseniz, bunu yapmanın bazı önemli sonuçları olduğunu bilmelisiniz." dedi. Araştırma, az yağlı süt içen kişilerin, yüksek yağlı süt içenlere kıyasla daha uzun telomerlere (dolayısıyla daha yavaş yaşlanmaya) sahip olduğunu, ancak hiç süt içmeyenlerin de içenlere kıyasla daha kısa telomerlere sahip olduğunu ortaya koydu. Yani bulgular, insanların süt ürünlerini hayatından tamamen çıkarmamasını ancak daha az yağlı seçeneklere yönelmesi gerektiğini gösteriyor.