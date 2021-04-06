İnternet dünyasında bir kültürün oluşmasını sağlayan Yahoo Answers, 21 yıllık hizmet hayatının ardından en sonunda bu dünyaya veda ediyor. Şirket, platformun 4 Mayıs 2021’de tamamen kapatılacağını açıkladı.

İnternette en saçmasından en mantıklısına kadar herhangi bir soru arattığınızda karşınıza mutlaka bazı Yahoo Answers sayfalarının çıktığını görmüşsünüzdür. 2005 yılında kurulan bu platform, internet kültürünün de önemli bir parçasını oluşturuyor. Fakat bu kültür, bugün açıklanana kararla birlikte artık sona yaklaşıyor.

Yahoo Answers’ın ana sayfasında yapılan duyuruya göre platform, 4 Mayıs 2021 tarihinde internet dünyasına veda edecek. Platformda herhangi bir soru sormak isteyen tüm kullanıcılar, 20 Nisan gününe kadar diledikleri soruyu gönderebilecek. Platform tarafından paylaşılan ve birçok internet kullanıcısını üzen açıklamanın tamamı şu şekilde:

Yahoo tarafından yapılan açıklama:

“Yahoo Answers, bir zamanlar Yahoo’nun ürün ve hizmetlerinin önemli bir parçasıyken üyelerimizin ihtiyaçları değiştikçe yıllar içinde daha az popüler hale geldi. Bu nedenle üyelerimizi daha iyi hizmet veren ve Yahoo’nun birinci sınıf güvenilir içerik sağlama vaadini yerine getiren ürünlere odaklanmak için kaynaklarımızı Yahoo Answers’dan uzaklaştırmaya karar verdik.

20 Nisan’dan itibaren artık yeni soru veya cevap gönderemeyeceksiniz. Ancak, 4 Mayıs’a kadar yayınlanan soruları ve yanıtları görüntüleyebileceksiniz. 4 Mayıs’ta site kapatılacak. Sorularınızın ve gönderdiğiniz yanıtların bir kopyasını indirmek isterseniz, bunu Gizlilik panonuzda oturum açıp bir indirme talebinde bulunarak yapabilirsiniz.

Bunu (veri indirme) 30 Haziran 2021’e kadar yapabileceksiniz ve bundan sonra Yahoo Answers verileriniz güvenli bir şekilde silinecek ve artık kullanılamayacak. Yahoo Answers’ın kapatılması Yahoo hesabınızı veya diğer Yahoo hizmetlerini etkilemeyecektir.”

Yahoo Answers, yıllar boyunca faydalı bir platform olarak hizmet verse de internet kullanıcıları bir zaman sonra burayı bir mizah fabrikası olarak kullanmaya başladı. Birbirinden saçma sorular internette yayıldı, şaka amaçlı birbirinden saçma sorular soruldu. Yine de 21 yıldır bu dünyada bulunan platformun gidişi herkesi üzdü.