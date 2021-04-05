Facebook kullanıcılarına ait verilerin çalınması, gündemin önemli konularından bir tanesi olmaya devam ediyor. Bu bağlamda Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan soruşturma hamlesi gelirken, bir şirket yöneticisi de çalınan verileri ülkelere göre ayırdı. Türkiye'deki Facebook kullanıcıları için durum, pek de iç açıcı değil.

Geçtiğimiz hafta sonunun en çok konularından bir tanesi, Facebook kullanıcılarının bilgilerinin çalınmış olduğunun açığa çıkmasıydı. Edinilen bilgilere göre yarım milyar kullanıcıya ait kişisel veriler, çeşitli hack platformlarında satışa çıkarılmıştı. Facebook yönetimi, her ne kadar bu iddiaları reddetmiş ve olayın geçmişte yaşandığını söylemiş olsa da kullanıcılar, bu tür bir açıklamayı kabul etmemişlerdi. Ayrıca bu olay neticesinde Facebook kurucusu Mark Zuckerberg'in verilerinin de olduğu iddia edilmişti.

Yaşanan bu olay, Türk yetkililer tarafından da yakından takip ediliyor. Hatta gelen son bilgilere göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), konuyla ilgili olarak Facebook'a yönelik bir soruşturma başlattı. Bu soruşturma şaşılacak bir şey değil çünkü kurum, geçtiğimiz haftalarda siber saldırıya uğrayan Yemeksepeti'ne de soruşturma açmıştı.

Facebook'un kaptırdığı verilerde, Türkiye'den kaç kullanıcının olduğu açığa çıktı

Edinilen bilgilere göre Facebook'un 106 ülkeden 533 milyon kullanıcısının verileri açığa çıkmış durumda. Hudson Rock isimli bir şirketin teknoloji biriminden sorumlu olan Alon Gal ise bu konuyla ilgili detaylı bir araştırma yaparak, verileri açığa çıkan kullanıcıların hangi ülkelerden olduğunu tespit etti. Yapılan araştırmaya göre Facebook'un çaldırdığı kullanıcı verileri, en çok da ABD'li kullanıcıları etkilemişti.

Alon Gal'in araştırmasına göre Facebook, 32 milyonu aşkın ABD'li kullanıcının verisini kaptırmış durumda. Birleşik Krallık'ta olan verisi açığa çıkmış kullanıcı sayısı ise 11 milyonun üzerinde. Hindistan'dan 6 milyon kullanıcının verisinin açığa çıktığını açıklayan Gal, Türkiye'den ise 19 milyon 638 bin 821 kişinin verilerinin çalındığını açıkladı. Buna göre neredeyse her 4 Türk vatandaşından bir tanesinin verisi, Facebook nedeniyle açığa çıkmış durumda.