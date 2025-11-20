Tümü Webekno
VPN Kullananlar Dikkat: Yakında VPN Kullandığınız X Hesabınızda Gösterilecek!

X'in ürün direktörü Nikita Bier'in açıklamasıyla birlikte ortaya çıkan yeni ekran görüntülerine göre X kullanıcılarının VPN kullandığı başka kullanıcılar tarafından görülebilecek.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Hepimizin aktif olarak kullandığı sosyal medya platformu X, kullanıcı profillerinde bir kişinin VPN kullanıp kullanmadığını göstermeye hazırlanıyor.

Şirketin ürün direktörü Nikita Bier’in yaptığı şeffaflık açıklamasının ardından ortaya çıkan yeni ekran görüntüleri, VPN kullananların başka kullanıcılar tarafından tespit edilebileceğini gösteriyor.

Kullanıcı bilgisi paneli güncelleniyor

X’in yeni kullanıcı bilgisi panelinde hesap oluşturma tarihi, kullanıcı adının kaç kez değiştiği ve hesabın nasıl kullanıldığı gibi veriler yer alacak. Ayrıca bulunduğu ülke veya bölge tespit edilemiyorsa “ülke veya bölge doğru olmayabilir” uyarısı gösterilecek. Keza profil sahibine de VPN kullanımının tespit edildiğine dair bir bildirim sunulacak.

Uzmanlar, özellikle güvenlik nedeniyle VPN kullanan kullanıcıların bu özellik nedeniyle güvende olamayacağını söylüyor. Bazı ülkelerde baskıdan kaçmak veya sanal ortamdaki tacizlerden kaçınmak için VPN kullanan kişilerin tespit edilebilir olması, ciddi problemlere yol açabilir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

