Yaklaşık Bir Modem Boyutunda PlayStation 5 Yapıldı (Siz de Deneyebilirsiniz)

Bir içerik üreticisi, PlayStation 5 için benzersiz bir kendin yap projesi oluşturdu. Bu proje ile PlayStation 5, sadece bir modem boyutuna getirildi. Sadece 10 dolara tüm detayları açıklanan proje için ekstra para harcamak gerekiyor olsa da buna değer gibi görünüyor.

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

"Kendin yap" (DiY) projeler, zaman zaman çok ilginç işlerin ortaya çıkmasını sağlayabiliyor. Daha önce bunların örneklerini onlarca kez gördük ve şimdi yine böyle bir proje ile karşınızdayız. Bu kez bir teknoloji tutkunu, PlayStation 5'i bir modem boyutuna düşürmeyi başardı. Üstelik dileyen herkes, bu DiY projesi ile ilgili tüm detaylara sadece 10 dolar karşılığında sahip olabiliyor.

PlayStation 5 için oluşturulan proje, gerçekten dikkate değer. Zira bu proje ile PlayStation 5'in sadece daha küçük hâle getirilmesi sağlanmadı. Öyle ki premium bir tasarım ve maksimum seviyede mobilite, oyun tutkunlarını mest etmeyi başaracak gibi görünüyor.

İşte modem boyutuna getirilen PlayStation 5 projesi:

Başlıksız-1

Bir PlayStation 5'i bu hâle getirmenin hiç kolay olmadığını baştan söyleyelim. Projeyi hayata geçiren içerik üreticisinin anlattığına göre anakart, soğutma sistemi, depolama birimleri ve kablosuz bağlantı gibi parçaların neredeyse tamamında değişiklikler yapılması gerekiyor. Hâl böyle olunca PlayStation 5'in orijinal parçalarının büyük bir bölümünü kullanamıyorsunuz. Tahmin edebileceğiniz üzere tüm bunlar ekstra masraf ve iyi işçilik anlamına geliyor ancak projeyi başarıyla tamamlamanız durumunda, eşsiz bir konsola sahip olmuş olacaksınız.

Sony'den PlayStation'ın 30 Yıllık Tarihini Anlatan Kitap: Bu Tasarımları Hiç Görmediniz! Sony'den PlayStation'ın 30 Yıllık Tarihini Anlatan Kitap: Bu Tasarımları Hiç Görmediniz!

Dilerseniz artık sizleri, bir benzerini belki de hiçbir zaman göremeyeceğiniz PlayStation 5 projesine ait video ile yalnız bırakalım. Eğer projede ne yapıldığını tüm detaylarıyla anlatan, prototip için 3 boyutlu modellemeler içeren 10 dolarlık pakete ulaşmak isterseniz buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

