Saatlerce Başından Kalkamayacağınız, Yan Görevleri En Az Hikâyesi Kadar İyi Olan Oyunlar

Oyunlardaki yan görevler bazen ana hikâyenin kendisi kadar iyi olabiliyor. Biz de bu tarz oyunları sizler için derledik.

Oyunların tek oyunculu modlarında bir ana hikâyeye sahip olduğunu biliyoruz. Ancak birçok yapımda buna ek olarak “yan görev” olarak adlandırdığımız hikâyeler de bulunuyor. Bu görevler genellikle çoğu oyuncu tarafından sevilmeyen, uğraşılmak istemeyen şeyler olsa da bazen gerçekten harika yan görevler de gördüğümüz oluyor.

İşte biz de bu içeriğimizde tam olarak bu tarz oyunlara odaklanacağız ve yan görevleri en az ana hikâyesi kadar iyi olan oyunlara birlikte bakacağız. Bu oyunları oynarken bir dakika bile sıkılmayacaksınız ve ana hikâye dışındaki görevleri de tamamlamak isteyeceksiniz.

Yan görevleri en az ana hikâye kadar iyi olan oyunlar

The Witcher 3: Wild Hunt

Yıl : 2015

: 2015 Geliştirici : CD Projekt Red

: CD Projekt Red Türü: Aksiyon RPG, açık dünya

En iyi hikâyeli oyun listelerinde sıkça gördüğümüz The Witcher 3'ün ana hikâyesi kadar yan görevleri de oyuncuların büyük beğenisini toplamayı başarmıştır. Basit bir "canavar avı" gibi görünen kontratlar bile derin ahlaki ikilemlere, aile dramlarına veya politik entrikalara dönüşebilir. Bloody Baron gibi oyun tarihine adını altın harflerle yazdırmış, oynarken başından ayrılamayacağınız yan hikâyeler Witcher 3'te bir. hayli fazladır. The Witcher 3'ü oynarken kesinlikle yan görevleri de yapın.

Red Dead Redemption 2

Yıl : 2018

: 2018 Geliştirici : Rockstar

: Rockstar Türü: Aksiyon, western, açık dünya

Tarihin en iyi oyunlarından biri olan Red Dead Redemption 2'nin yan görevleri de çok başarılı. Arthur karakterini kontrol ederken geniş açık dünyada her biri size farklı duygular yaşatacak birçok farklı görevi gerçekleştirebilirsiniz. Avcılık görevlerinden Nikola Tesla'dan esinlenen çılgın mucitle olan etkileşimlere kadar harika yan görevleri oyunda göreceksiniz. Bu görevler, Arthur’un sadece bir haydut olmadığını, aynı zamanda karmaşık duygulara sahip bir insan olduğunu oyuncuya hissettiriyor.

Cyberpunk 2077

Yıl : 2020

: 2020 Geliştirici : CD Projekt Red

: CD Projekt Red Türü: Aksiyon RPG

En başta fiyasko olsa da gelen güncellemelerle kendini toparlamayı başaran Cyberpunk 2077, hikâye anlatımı konusunda harika bir oyun. Night City’de karşılaştığınız yan karakterlerin hikâyeleri, yaptığınız görevler, ana hikâyeye ek olarak muazzam vakitler geçirmenizi sağlıyor. Örneğin, Jefferson Peralez’in görev serisi, siyasi bir komplo teorisinden başlayıp tüyler ürpertici bir psikolojik gerilime dönüşüyor. Yan hikâyeler sayesinde şehrin ne kadar acımasız ve karanlık olduğunu daha iyi anlıyorsunuz.

The Elder Scrolls V: Skyrim

Yıl : 2011

: 2011 Geliştirici : Bethesda

: Bethesda Türü: RPG

Tabii ki oyun tarihinin efsanelerinden olan Skyrim'den bahsetmemek yanlış olur. Bu devasa yapımda ana hikâye kadar yan görevler de acayip sevilir. Dark Brotherhood, Thieves Guild gibi görevler kendi başlarına ayrı birer oyun olabilecek kadar detaylı ve başarılıdırlar.

Mass Effect 2

Yıl : 2010

: 2010 Geliştirici : Bioware

: Bioware Türü: Aksiyon RPG, Bilim Kurgu

İyi hikâyeye sahip oyunlardan bahsediyorsanız Mass Effect 2'yi koymamak hata olur. Oyunun ana hikâyesinin yanı sıra yan görevleri ve hikâyeleri de çok başarılıdır. Sadakat görevleri her bir mürettebat üyesinin geçmişini, travmalarını ve motivasyonlarını keşfetmenizi sağlar. Yan görevlerin ana hikayenin sonucuna bu denli etki ettiği çok az oyun vardır.

Baldur's Gate 3

Yıl : 2023

: 2023 Geliştirici : Larian Studios

: Larian Studios Türü: RPG

Yakın dönemin en büyük başyapıtlarından biri olan Baldur's Gate 3'te "yan görev" kavramı neredeyse yok gibidir; çünkü her içerik "ana içerik" kalitesindedir. Yolda karşılaştığınız rastgele bir NPC ile konuşmak, sizi uzun dakikalar süren, farklı haritalara yayılan ve birden fazla çözüm yolu olan bir maceraya sürükleyebilir.

Yakuza 0

Yıl : 2015

: 2015 Geliştirici : Ryu Ga Gotoku Studio

: Ryu Ga Gotoku Studio Türü: Macera, RPG

En ikonik serilerden biri olan Yakuza'nın 2015'te çıkan Yakuza 0 oyunu, yan görevleriyle size ekran başından saatlerce ayrılamayacağınız bir deneyim yaşatabilir. Bir an Japonya'nın en tehlikeli suçlularıyla ölümüne dövüşürken, beş dakika sonra bir yan görevde Michael Jackson taklidi yapan birine yardım edebilirsiniz. Bu zıtlık, Yakuza 0'ın dünyasını inanılmaz derecede renkli ve eğlenceli kılıyor

Fallout: New Vegas

Yıl : 2010

: 2010 Geliştirici : Obsidian Entertainment

: Obsidian Entertainment Türü: RPG, post apokaliptik

Post apokaliptik oyunların zirvesinde yer alan Fallout serisinin 2010'da çıkan New Vegas oyunu serinin en sevilenlerinden biridir. Ana hikaye sizi Benny'yi bulmaya ve New Vegas'ın kontrolünü ele geçirmeye yönlendirse de, çorak topraklarda yan hikâyelerle kaybolmak çok daha zengin bir deneyim sunabilir.

Oyun dünyası geliştikçe, geliştiricilerin oyunculara sunduğu dünyalar da büyüyor ve derinleşiyor. Artık sadece ana hikâye değil, aynı zamanda sayısız yan görevin de oyundaki deneyiminize katkı sağladığını görüyoruz. Eğer sizin de bu listeye eklemek istediğiniz oyunlar varsa yorumlardan bizlerle paylaşbilirsiniz.