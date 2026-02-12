Yandex Türkiye Tarafından Geliştirilen Yandex AI Kullanıma Sunuldu!

Yandex Türkiye, ülkemizdeki kullanıcılara özel olarak geliştirdiği "Yandex AI" süper uygulamasını kullanıma sundu. Kullanıcılara hem üretken yapay zekânın analiz kabiliyetini hem de internet arama sonuçlarını tek bir ekran üzerinden sunan uygulama; içerik üretimi, seyahat planlama, rezervasyon, fotoğraf animasyonu gibi birçok karmaşık görevi de kolaylaştırıyor. Tamamen ücretsiz olan Yandex AI, Türkiye’deki kullanıcıların ihtiyaçlarına göre ülkemizdeki yerel bir ekip tarafından geliştirildi.

Yandex Türkiye, internet için geliştirilen yapay zekâ süper uygulaması Yandex AI’yi tanıttı. Yapay zekâ asistanı, yapay zekâ destekli arama ve yapay zekâ tarayıcısını tek bir alanda birleştiren uygulama, Türkiye için özel olarak geliştirildi ve geniş kitlelerin günlük kullanımına uygun bir arayüz sunuyor.

Yandex AI, günlük hayatı kolaylaştırmak üzere tasarlandı. Kullanıcılar; piyasa verilerini takip edebiliyor, yemek tarifleri bulabiliyor, fotoğraflarını canlandırabiliyor ya da istedikleri herhangi bir konuda kişiselleştirilmiş öğrenme programları oluşturabiliyor. Üstelik tüm bunlar tek bir ekran üzerinden gerçekleştiriliyor. Uygulama; App Store, Google Play ve Huawei AppGallery üzerinden ücretsiz indirilebiliyor.

“Tek giriş noktası” felsefesi

Yandex AI’ın merkezinde, tüm talepleri karşılayan tek bir giriş alanı bulunuyor. Yapay zekâ ve arama motorunu birlikte kullanan uygulama, bilgileri birden fazla kaynaktan çekerek görsel olarak zengin bir rapor halinde bir araya getiriyor ve mümkün olan en doğru ve güncel yanıtı sunuyor. Uygulamanın ana sayfasında, kullanıcıları proaktif önerilerle yönlendiren ve uygulamanın yeteneklerini doğal bir şekilde keşfetmelerine yardımcı olan etkileşimli bir akış bulunuyor.

Yandex Arama Uluslararası CEO’su ve Yandex Türkiye Genel Müdürü Alexander Popovskiy yaptığı açıklamada, “Yandex Türkiye olarak, geçen yıl Yandex Arama bünyesindeki Yazeka ile Türkiye’yi yapay zekâ destekli aramayla tanıştırdık ve bu alanda yüzde 75’lik bir büyüme kaydettik. Bu büyüme, Türkiye’deki kullanıcıların internetle yapay zekâ aracılığıyla etkileşime geçmenin hem hız hem de verimlilik sunan yeni yollarına istekli olduğunu gösteriyor. Yandex AI, ürün yelpazemizin doğal bir evrimini temsil ediyor. Sor, ara, keşfet; hepsi Türkiye için özel olarak geliştirilmiş tek bir uygulamada.” dedi.

Öne çıkan özellikler

Yeni uygulama sayesinde kullanıcılar, yapay zekâ kullanarak beyin fırtınası yapabiliyor, hızlı ve doğrulanabilir yanıtlar için web’de arama yapabiliyor ve Yandex AI’den hiç çıkmadan sorunsuz bir şekilde internette gezinebiliyor, web sitelerini keşfedebiliyor, video izleyebiliyor ya da uçak bileti ve konaklama rezervasyonu yapabiliyor. Uygulama ayrıca basit komutlar sayesinde metin ve görsel üretebiliyor; durağan fotoğrafları ise özel bir komutla ya da yapay zekâdan “bu fotoğrafı canlandır” demesini isteyerek kısa animasyonlu videolara dönüştürebiliyor. Ortaya çıkan sonuçlar, arkadaşlar ve aileyle anında paylaşılabiliyor.

Bir akşam yemeği planlarken konum, mutfak tercihi ve kişi sayısı gibi birçok detayı bir araya getirmek çoğu zaman farklı uygulamalar arasında bölünmüş bir deneyim anlamına gelir. Harita üzerinden yorumlara bakılır, bir web sitesinde fotoğraflar incelenir, öneriler için bir sohbet botuna danışılır. Yandex AI ise tüm bu süreci tek bir yerde bir araya getiriyor. Kullanıcılar yalnızca isteklerini belirtiyor ve uygulama gerisini hallediyor; mekân önerileri sunuyor, fotoğrafları ve yorumları gösteriyor ve yerleşik tam özellikli tarayıcı üzerinden doğrudan rezervasyon yapılmasına olanak tanıyor. Üstelik bunların hepsini aynı ekranda yapıyor. Zamanla uygulama kullanıcı tercihlerini öğreniyor ve yemek önerileri kişinin içerik akışında doğal bir şekilde görünmeye başlıyor.

Türkiye odaklı yaklaşım

Yandex AI, güçlü bir teknoloji altyapısı ve Türkiye’deki kullanıcılara duyulan derin bir bağlılık üzerine inşa edildi. Süper uygulama Türkiye’deki yerel bir ekip tarafından tasarlandı ve ülkemizde uygulamayı test kullanıcıların erken katkılarıyla geliştirildi. Böylece insanların yaşam ve çalışma biçimlerine gerçekten uygun bir uygulama ortaya çıktı.

Yandex Türkiye, başka hiçbir yerde olmayan yerel içerik ve hizmetleri uygulamaya entegre etmek için özel iş birlikleri de yaptı. Bu kapsamda Taşacak Bu Deniz gibi sevilen dizilerin fragmanları ile Doktorsitesi üzerinden ücretsiz sağlık randevusu alma imkânı doğrudan uygulamaya entegre edildi. Kullanıcılar ayrıca Pegasus Airlines, ETSTur, Turna.com, obilet.com, bilet.com ve diğer yerel iş ortakları üzerinden seyahatlerini planlayıp biletlerini satın alabiliyor. Bunun yanı sıra ForInvest, HangiKredi ve diğer şirketler aracılığıyla finansal veriler de sunuluyor.

Yandex AI, yerel ihtiyaçlara daha iyi uyum sağlamak ve yeteneklerini sürekli geliştirmek amacıyla kullanıcı geri bildirimleri ve yeni ortaya çıkan yapay zekâ modellerinin entegrasyonu ile sürekli geliştiriliyor.