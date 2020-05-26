İtalyan grafik tasarımcı Emanuele Abrate, dünyanın yanlış anlamaya en müsait logolarını elden geçirerek daha hoş ve yanlış anlamaya çok daha az müsait hale getirdi. Logoların orijinal versiyonları görüldüğünde, yenilenen versiyonlarını beğenmemek elde değil.

İyi bir logonun, insanlar üzerinde nasıl bir etki bıraktığını bilmek için pazarlama uzmanı olmanız gerekmiyor. Ancak bazı logolar o kadar kötü tasarlanıyor ki, amacından sapabiliyor. Hatta sübliminal bir mesaj verdiği izlenimine dahi kapılabiliyorsunuz.

Emanuele Abrate adlı İtalyan bir grafik tasarımcı, bu sorunu fark ederek dünyanın yanlış anlamaya en müsait logolarını yeniden tasarladı. Logolar, şirketlerin kurumsal kimliklerini oluşturmada önemli bir rol oynuyor ve Abrate'nin yenilediği tasarımlar, kötü bir logonun markaları nasıl rezil edebileceğini gösteriyor. İşte dünyanın en kötü logoları ve yeniden tasarlanmış halleri.

1. Instituto de Estudos Orientais

Brezilya'da bir üniversite olan Instituto de Estudos Orientais'in logosunda, Budistlerin dini yapılarını temsil eden bir bina olan pagoda ve arkasında yükselen bir güneş yer alıyor. Yani daha doğrusu logo, öyle bir izlenim vermek için tasarlanmış. Abrate'nin tasarımının bu anlama kesinlikle daha yakın olduğu söylenebilir.

Abrate, Behance üzerinde sergilediği tasarımı hakkında, "Konseptini değiştirmeden korumak, negatif alan üzerinde çalışmak ve pagoda figürünü baskın hale getirmek istedim. Ayrıca tasarımı daha da netleştirerek ve yazı tipini sembolle daha iyi eşleşen bir biçime dönüştürmeyi seçtim" diyor.

2. Kudawara Pharmacy

Abrate, Kudawara Eczanesi için K harfini vurgulayan ve doğaya bağlı bir güven duygusu vermek için basit şekiller kullanan için yeni bir logo tasarladı. Ayrıca yazı fontunda da değişiklikler yaptı. Negatif alandaki beyaz bölge sağlık alanında farklı bir unsuru temsil eden (+) işaretini de temsil ediyor. Orijinal logoya ise yine diyecek sözümüz yok... Sanki biraz fazla doğal olmuş gibi.

3. Fire Prevention Products

Yangın önleme ürünleri yapan bir şirket olan Fire Prevention Products'ın logosunda görünen şey aslında ateş. Daha doğrusu öyle olması gerekiyor. Abrate, alev figürünü çevreleyen dairesel şekillerden esinlenerek yeni bir konsept geliştirmeye karar verdiğini söylüyor. Yeni logo şirketin baş harflerini çevreleyen daire tasarımıyla daha basit ve çağrışımlardan uzak.

4. Mama's Baking

Tıpkı Fire Prevention Products'ta olduğu gibi ateşin nasıl yanlış kullanılabileceğini görüyoruz. Orijinal logoda bir kadının silüeti fırın olarak hayal edilmiş, ancak fırını yakmak pek de iyi bir fikir olmamış gibi görünüyor. Fırın konseptinden vazgeçen Abrate, bunun yerine bir fırın eldiveni kullanmaya karar vermiş. Eldiven ayrıca sevgi ve tutku mesajı veren kalbi de andırıyor.

5. The Computer Doctors

Bilgisayar Doktorları anlamına gelen şirketin logosuna bir mouse çizilmeye çalışılmış diye iyi niyetli bakmak istiyoruz. Ancak sonuç, gerçekten düşündürücü. Orijinal logo öyle umutsuz bir vakaydı ki, Abrate hiçbir şeyi kurtaramadı. Tasarımcı, teknoloji ve sağlık hizmetlerini birleştiren yeni bir konsept oluşturarak göze daha hoş görünen bir logo ortaya çıkardı.

6. Clinica Dental San Marcelino

Clinica Dental San Marcelino aslında bir diş kliniği ve logosunda bir diş hekimi hastayı tedavi ediyor. Teoride güzel ancak uygulamada kötü bir fikir olmuş sanki... Abrate gördüğü anda tasarımı hemen değiştirmeye karar verdi ve Clinica Dental'in baş harflerini C ve D'yi alarak sağlıklı gülüşlere işaret eden bir yüz yarattı. Tasarımcı, "Temiz, yuvarlak çizgiler ve mavi renk, güven ve temizlik hissi vermeyi amaçlıyor" diye açıklıyor.