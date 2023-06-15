Bilim insanları, daha önce fareler üzerinde imza attıkları başarıyı insanlara taşımayı başardı. Tarihte ilk kez tamamen yapay bir insan embriyosu geliştirildi.

Bilim dünyası son yıllarda tıpta büyük başarılara imza atmış, yapay organların yanı sıra yapay fare embriyoları bile üretmeyi başarmıştı. Üstelik kök hücreden üretilen bu embriyolardan biri, rahim dışında dahi geliştirilmeye devam edilmişti.

Bugünse bilim dünyasından bir yanda etik tartışmaları yeniden alevlendirecek, diğer yanda ise insanlık tarihinde yeni bir çağ başlatabilecek bir haber geldi. Tarihte ilk kez sperm veya yumurta kullanılmadan, sadece kök hücreden insan embriyosu üretildi.

Yumurtasız ve spermsiz bir insan embriyosu oluşturuldu!

Geçtiğimiz aylarda oluşturulan bir yapay insan rahmi tesisi konseptinden görüntü.

Yeni başarı, Boston’da düzenlenen Uluslararası Kök Hücre Araştırmaları Topluluğu’nun konferansında, Cambridge Üniversitesi ve Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü’nden Prof. Dr. Magdalena Żernicka-Goetz tarafından duyuruldu. Goetz, başarısını şu şekilde özetledi:

“Hücreleri yeniden programlayarak insan embriyosu benzeri modeller oluşturabiliriz.”

Goetz ve ekibi, çalışmalarına dair araştırmalarını henüz yayınlamadı. Fakat şimdilik embriyonun gelişimi hakkında bazı detaylar paylaşıldı.

Embriyo, bu sürede “gastrulasyon” olarak adlandırılan, vücudun en temel yapı taşlarının oluşmaya başladığı bir aşamaya kadar yetişti.

Bu aşamada embriyo henüz atan bir kalbe veya bir beyne sahip olmuyor. Fakat yumurta ve sperm hücrelerinin oluşmasına ayak olan ilkel hücrelerin varlığı görüldü.

Araştırmanın bir diğer çarpıcı yanı: Bilim, hukukun ilerleme hızını aştı!

Bu ne demek oluyor? Yasa düzenleyiciler ve regülatörler, yapay insan embriyolarını tam anlamıyla yasaklamadan veya izin vermeden önce bilim dünyası, tamamen yapay insan embriyosu oluşturmayı başardı.

Yapay insan embriyoları için hiçbir düzenleme olmasa da laboratuvar ortamında yetiştirilen doğal embriyolar için bazı düzenlemeler var. Bunlardan en önemlisi, bir doğal embriyonun sadece 14 gün boyunca laboratuvar ortamında yetiştirilebileceği.

Yazımızı bitirirken tekrar hatırlatalım: Bu embriyo hiçbir çiftleşme olayı yaşanmadan, yumurta veya sperm hücresi dahi kullanılmadan, sadece insan kök hücreleri aracılığıyla gelişti. Embriyonun hangi aşamaya kadar gelişebileceğini ise artık tüm dünya takip edecektir.