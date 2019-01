Yapay zeka geliştikçe bazı mesleklerdeki insan gücüne ihtiyaç da azaldı. Peki gelecekte hangi meslekler yapay zekâ tehdidi altında olacak?

Yapay zekânın gelişmesiyle birlikte makineler ve bilgisayarlar, belirli çalışma ortamlarında insanların yerlerini almaya devam ediyor. Durumu bu şekilde açıkladığımız zaman işin ciddiyeti biraz daha az gibi görünse de uzmanlar tam tersini söylüyor.

Çin’in önde gelen yapay zekâ uzmanı Kai-Fu Lee, gelecekteki mesleklerin yarısının 15 yıl içerisinde yapay zekâlar tarafından yapılacağı açıklamasında bulundu.

30 yılın üstünde bir yapay zekâ tecrübesi olan Lee, insanları belirli mesleklerde işsizlik sorunlarının yaşanacağı konusunda uyardı ancak yapay zekâ insanların yaptığı her şeyi yapamadığı için dünyanın sonunun gelmediğini de belirtti.

Lee, yapay zekânın yaratma, kavramsallaştırma, karışık stratejik planlama yapma ya da ciddi el göz koordinasyonu gerektiren karışık işler gibi görevleri yapamayacağına inanıyor. Aynı zamanda göz kontağı kurmak ya da şefkat göstermek gibi kavramlar da yapay zekâya fazlasıyla uzak.

Bazı meslekler hızlı bir şekilde ortadan kaybolacak olsa da bazı meslekler uzun bir süre daha güvende. Hızlıca bu mesleklere göz atalım:

Yapay zekânın öncelikli olarak ele geçireceği meslekler

Satış ve Pazarlama Araştırması Sigortacılık Güvenlik Görevlileri Kamyon Şoförleri İhtiyaç Kredisi Sağlayıcıları Finans ve Spor Gazetecileri Muhasebeciler ve Finansal Analizciler Meyve toplayıcıları Yatırım Uzmanları Radyologlar

Yapay zekâ tehdidi altında olan meslekler

Tele Pazarlamacılık Müşteri Desteği Depo İşçileri Yazmanlar Telefon Operatörleri Kasiyerler Fast Food Çalışanları Bulaşıkçılar Montaj Hattı Müfettişleri Kuryeler

Bu meslekler ciddi manada yapay zekânın tehlikesi altında olsalar da yapay zekâ insanların yaptığı belirli eylemleri gerçekleştiremediği için güvende olan meslekler de mevcut. Güvende olan meslekler ise aşağıdaki şekilde listelendi:

Yapay zekânın yapamayacağı meslekler

Psikolog Terapist Medikal Bakıcılar Yapay Zekâ Araştırmacıları ve Mühendisleri Bilim Kurgu Yazarları Öğretmenler Savunma Avukatları Bilgisayar Mühendisleri Bilim İnsanları Müdürler

Şu an için nasıl bir geleceğin bizi beklediği konusunda her şey hayal gücümüze bağlı olsa da bundan yalnızca birkaç yıl sonra her şeyin çok daha farklı bir halde olacağını söyleyebiliriz.