Evrenin En Büyük 3 Boyutlu Haritası Oluşturuldu

Hawaii Üniversitesi'nden bilim insanları, evrenin en büyük 3 boyutlu haritasını yapay zekâyı kullanarak oluşturmayı başardı. Oluşturulan yeni katalog, bir öncekinin boyutlarına göre iki kat daha büyük.

Yapay zekâ, artık birçok alanda kullanılıyor ve kullanım alanları da her geçen gün daha da artıyor. Hawaii Üniversitesi Manoa Astronomi Enstitüsü'nden bilim insanları, yapay zekâyı kullanarak dünyanın en büyük 3 boyutlu yıldızlar, galaksiler ve yıldızsıları kataloğunu oluşturdu. Ekip, Maui'deki Pan-STARRS gözlemevi tarafından oluşturulan gökyüzünün dörtte üçünün optik araştırmasını kullanarak haritayı geliştirmeyi başardı.

Çalışmayı gerçekleştiren araştırmacılar, araştırmadaki göksel nesneleri belirleyebilmesi için bir algoritmayı eğittiler. Bunu da belirli nesne sınıflandırmaları ve mesafeleri sağlayacak spektroskopik ölçümlerle besleyerek gerçekleştirdiler.

Evrenin en büyük 3 boyutlu haritası

Hawaii Üniversitesi Manoa Astronomi Enstitüsü'nden araştırmanın yazarı Robert Beck, "En gelişmiş optimizasyon algoritmasından faydalanarak spektroskopik eğitim setini, kaynak tiplerini ve galaksi uzaklıklarını tahmin etmesi ve sinir ağına öğretmesi için ve aynı zamanda Samanyolu'ndaki tozlar sebebiyle yaşanan ışık sönmelerini düzeltmesi için yaklaşık 4 milyon ışık kaynağıyla güçlendirdik" dedi.

Araştırmacılar tarafından yapılan bu güçlendirme sayesinde sinir ağının sınıflandırma doğruluk oranı galaksilerde %98,1'e, yıldızlarda %97,8'e ve yıldızsılarda ise %96,6'ya kadar ulaştı. Çalışmayı gerçekleştiren ekip, evrenin önceki haritasının boyutunun iki katı kadar olduğunu dile getirdi.

Evrenin önceki haritası Sloan Digital Sky Survey tarafından oluşturulmuştu ve gökyüzünün üçte birini kapsıyordu. Kataloğun daha küçük bir sürümü, evrendeki en büyük boşluğun keşfedilmesine yardımcı olmuştu. Buranın, gökyüzündeki geniş ve gizemli bir şekilde soğuk olan Cold Spot'un muhtemel sebebi olabileceği de düşünülüyor.