NASA, Artemis'in Detaylarının Paylaşılacağı Günü Açıkladı

Ulusal havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Artemis görevi hakkında açıklamaların yapılacağı ve yeni teknolojilerin duyurulacağı etkinliğin gününü açıkladı. Açıklamaya göre etkinlik, 14 Ekim TSİ 18:45'de canlı olarak yayınlanacak.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Ulusal havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), geçtiğimiz yılın mayıs ayında önemli bir açıklama yaparak 2024 yılında uydumuz Ay'a insanlı bir görev yapılacağını duyurmuştu. Uzay ajansı, uzun süredir ilk kez yapılacak insanlı Ay görevinde bir kadın astronotun da görevde yer alacağını belirtmişti.

Bugün NASA tarafından paylaşılan yeni bir duyurudaysa görevle ilgili önemli bir açıklamanın yapılacağı tarih paylaşıldı. NASA, NASA Başkanı Jim Bridenstine'nin 14 Ekim TSİ 18:45'de Artemis programı hakkında konuşacağını ve uzay ajansının son Tipping Point seçimlerini duyuracağını açıkladı.

Yeni uzay teknolojileri duyurulacak:

NASA, Tipping Point isimli istemiyle gelecekte NASA görevlerinde işe yarayacak ticari uzay teknolojileri için ortaklar arıyordu. Eğer bir yatırımın bir teknolojiyi olgunlaştıracağı düşünülürse o teknoloji 'tipping point (taşma noktası)' olarak değerlendirilecekti. Bugün yapılan duyuruya göre NASA, 14 Ekim'de taşma noktası olarak değerlendirdiği teknoloji seçimlerini açıklayacak.

Bununla birlikte NASA Başkanı, seçilen teknolojilerin sürdürülebilir ay keşfinde yapacağı potansiyel etkileri de açıklayacak. NASA Başkanı'nın açıklamalarının ardından aynı programda NASA'nın Uzay Teknolojisi Görev Müdürü Jim Reuter, uzay ajansının Ay Yüzeyi İnovasyon Girişimi hakkında gelişmeler paylaşacak.

NASA ile ortaklaşa olarak John Hopkins Applied Physics Laboratory tarafından yürütülen Ay Yüzeyi İnovasyon Girişimi, uzay ajansının Artemis altındaki ay bilimi faaliyetlerini tamamlıyor. Girişim, Ay'ın yüzeyini yeni yollarla keşfetmek için gereken teknolojileri ve sistemleri geliştirmek üzere akademi, endüstri, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar ve hükümetten uzmanları bir araya getiriyor.