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Yapay Zekâ 64 Saatte Akrep Zehrine Karşı Protein Tasarladı: Peki, Bu Gerçekten Bir İlaç mı?

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Anthropic’in yapay zekâ modeli Claude, yalnızca 64 saatte akrep zehrine karşı 318 binden fazla protein tasarladı. Laboratuvar testlerinde umut veren sonuçlar elde edilse de bu tasarımların gerçek bir panzehire dönüşmesi için daha gidilmesi gereken uzun bir yol var.

Yapay Zekâ 64 Saatte Akrep Zehrine Karşı Protein Tasarladı: Peki, Bu Gerçekten Bir İlaç mı?
Büşra Hoş Satır Büşra Hoş Satır /

Dünya genelinde her yıl 1 milyondan fazla insan akrep sokmasıyla karşı karşıya kalıyor. Özellikle çocuklar için ciddi bir tehlike oluşturan akrep sokmaları, her yıl binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden oluyor. Mevcut panzehirleri üretmek hem pahalı hem de oldukça zahmetli. Araştırmacılar da bu soruna farklı bir çözüm bulmak için Anthropic’in yapay zekâ modeli Claude’dan yardım istedi. Amaç, akrep zehrini etkisiz hâle getirebilecek proteinler tasarlamaktı.

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Claude, yalnızca 64 saat içinde 318 binden fazla protein adayı ortaya çıkardı. Tasarımlardan 211’i laboratuvarda test edildi ve bunların 17’si akrep zehrine bağlanmayı başardı. Sonuçlar umut verici olsa da henüz ortada kullanılmaya hazır bir ilaç yok. Çünkü bir proteinin laboratuvarda zehre bağlanması, insan vücudunda güvenli ve etkili şekilde çalışacağı anlamına gelmiyor.

İçerikten Görseller

Yapay Zekâ 64 Saatte Akrep Zehrine Karşı Protein Tasarladı: Peki, Bu Gerçekten Bir İlaç mı?
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Peki, Neden Hemen İlaç Olarak Kullanılamıyor?

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Claude’un tasarladığı proteinler laboratuvar ortamında zehre bağlanmayı başarsa da henüz canlı hayvanlarda veya insan hücrelerinde test edilmedi. Bir molekülün zehre tutunabilmesiyle insan vücudunda güvenli biçimde çalışıp zehrin etkilerini ortadan kaldırabilmesi arasında ciddi bir fark bulunuyor.

Üstelik yapay zekâ, birden fazla akrep türüne karşı aynı anda etkili olabilecek ortak bir panzehir tasarlamayı da başaramadı. Yani henüz her sorunu çözebilen bir formülden söz edemiyoruz.

Kısacası yapay zekâ, potansiyel ilaç adaylarının tasarlanmasını önemli ölçüde hızlandırabiliyor. Ancak bu adayların gerçekten işe yarayıp yaramadığını, insan sağlığı açısından güvenli olup olmadığını ve nasıl üretilebileceğini anlamak için daha kapsamlı araştırmalara ihtiyaç var. Claude’un çalışması umut verici bir başlangıç olsa da akrep sokmalarına karşı kullanılabilecek yeni bir ilacın geliştirilmesi için önümüzde hâlâ uzun bir süreç bulunuyor.

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Claude Anthropic

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