New York'ta otobüslere yerleştirilen yapay zekâ destekli kameralar, hatalı park eden araçlara ceza kesecekti. Ancak kafasına göre çalışan yapay zekâ, 3.800 adet yanlış ceza kesilmesine neden oldu.

Hayatımızın hemen her alanında kendini göstermeye başlayan yapay zekâ, ABD'de ilginç bir proje için kullanıldı. New York'ta hayata geçirilen proje kapsamında belediye otobüsleri, yapay zekâ destekli kameralarla donatıldı. Buradaki amaç, otobüs duraklarına park eden otomobilleri tespit edip para cezası uygulamaktı.

Ancak işler pek de yolunda gitmemiş gibi görünüyor. Zira yapay zekâ destekli kameralar, 3.800 kadar otomobile yanlış ceza yazmıştı. Söz konusu araçlar, park kurallarını ihlal etmemişlerdi. New York Belediyesi, cezaları iptal ettiğini açıkladı.

Yapay zekâ, kafasına göre ceza kesmiş

Yapılan açıklamalara göre New York'taki otobüslere yerleştirilen yapay zekâ destekli kameralar, tamamen kafasına göre cezai işlem uygulamış. Yetkililere göre yapay zekâ, bazen doğru park etmiş araçlara ceza keserken bazen de tanımlanan rotaların dışındaki araçlara ceza kesmiş.

Yapay zekâ destekli kameralar ilk aşamada başarısız olmuş olsa da yetkililer, projeyi iptal etmediler. Yani New York'taki otobüsler, yapay zekâ destekli kameralar kullanmaya devam edecekler. Ancak geliştirici ekip, yazılım tarafındaki sorunları çözmüş durumda. Bu da hatalı cezalar kesilmesinin önüne geçecek.