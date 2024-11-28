Android'in eski yöneticileri, yapay zekâ asistanlarına özel işletim sistemi geliştirme amacıyla yeni bir şirket kurdu.

Yapay zekâ ajanı (agent) olarak da bilinen asistanların, yapay zekâ alanındaki yeni büyük adım olduğu düşünülüyor. Öyle ki Google’dan Microsoft ve OpenAI’a kadar birçok dev firma bu konuda yatırımlar yapıyor. Bu araçlar, insanlara minimum bağlılıkla otomatik olarak görevleri yerine getirebiliyor ve karar alabiliyorlar.

Yapay zekâ destekli asistanlara yönelik hamleler artarken bu sefer de Android’in eski yöneticileri yepyeni bir girişimle karşımıza çıktı. “dev/agents” isimli bu firma, yapay zekâ ajanları için işletim sistemi geliştiriyor.

“Yapay zekânın Android gibi bir ana ihtiyacı var”

Firmanın kurucuları arasında Google’da Android bölümünün ürün yönetimi departmanında patron olan Hugo Barra da var. Ayrıca Android bölümünün mühendislik tarafında başkan yardımcısı olarak görev yapan David Singleton da dev/agents’ın CEO’luğunu üstleniyor.

Şirketin yöneticileri, yapay zekâ asistanlarının neler vadettiğini anlayabildiklerini ancak bir geliştirici olarak bir şeyler inşa etmenin zor olduğunu belirttiler. Bu yüzden de yapay zekâ sektörünün bir “Android anına” ihtiyacı olduğunu belirttiler ve bu işe atıldılar.

Şİrketin geliştirdiği şey, yapay zekâ asistanları için hazırlanmış bulut tabanlı yeni nesil bir işletim sistemi. Burada asistanların diğer kullanıcılar ile tüm cihazlar üzerinden birlikte çalışması amaçlanıyor. Singleton da yeni arayüzler, gizlilik modelleri ve geliştirici platformuna ihtiyaçları olduğu belirterek işletim sistemini geliştirmeye başladıklarını ekliyor.

İşletim sistemi hakkındaki detaylar şimdilik bu kadar. Ne zaman çıkış yapacağı belli değil. Yapay zekâ alanına gerçekten de bir “Android anı” yaşatıp yaşatmayacağını bekleyip göreceğiz.