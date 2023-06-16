Yapay zekânın babalarından sayılan Yann LeCun, günümüzde bu teknolojilere yönelik oluşan endişeler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Yann LeCun, Geoffrey Hinton ve Yoshua Bengio. Bu üç isim, günümüzde artık hepimizin hayatına bir şekilde girmeyi başaran yapay zekâ teknolojisinin manevi babaları olarak değerlendiriliyor. Üç isim de yaptıkları çalışmalarla 2018 yılında bilgisayarın Nobel’i Turing Ödülü’ne layık görülmüştü.

Hâl böyle olunca bu isimlerin ağızlarından çıkan her açıklama da büyük bir değer taşıyor. Bugün, Yann LeCun tarafından yapılan yeni açıklamalar da aslında bu yüzden ayrı bir gündem oluşturdu. LeCun, çoğunluğun görüşüne karşı çıkarak yapay zekânın insanlığı tehdit ettiği ve işsizliğe sürükleyeceği konularını “saçmalık” olarak değerlendirdi.

"Yapay zekâ dünyayı ele geçirmeyecek":

Henüz geçtiğimiz haftalarda Google’daki işinden ayrılan ve Meta’da görev yapmaya başlayan LeCun, Paris’teki bir basın etkinliğinde konuştu. Yapay zekâ araştırmacısının, bu teknolojilerin insanlığı tehdit edip etmediği hakkındaki görüşü "akıl almaz derecede saçma" idi. Açıklamalarına şu şekilde devam etti:

“Yapay zekâ dünyayı ele geçirecek mi? Hayır, bu insan doğasının makinelere yansıması. Yapay zekâ araştırmalarını kilit altında tutmak büyük bir hata olur.

Sanki 1930'da yaşayan birine bir turbo jeti nasıl güvenli yapacaksın diye soruyormuşsun gibi. Turbo jetler 1930'da icat edilmemişti, tıpkı insan seviyesinde yapay zekanın henüz icat edilmediği gibi.

Turbo jetler inanılmaz derecede güvenilir ve emniyetli hale getirildi.”

Peki yapay zekâlar insanları geçebilecek mi? “Hiç şüphesiz”:

LeCun, yapay zekânın insanlığı ele geçireceği görüşüne katılmasa da zekâ anlamında bu teknolojilerin insanları geride bırakacağını ifade etti. Üstelik bunu “hiç şüphesiz” yorumuyla paylaştı.

Ancak kendisine göre bu seviyeye gelmek, yıllar ve hatta on yıllarımızı alacak. Bunun en temel nedeni ise günümüzde halen bu seviyeye ulaşmamızı sağlayacak temel konseptlerin bilinmemesi.

İnsanlar işsiz kalmayacak, işler değişecek:

İşsizlik şüphelerine dair soruları da alan LeCun, bu endişelere şu cevabı verdi:

“Yapay zekâ, pek çok insanı kalıcı olarak işsiz bırakmayacak. Ancak işler değişecek çünkü bundan 20 yıl sonra en öne çıkan mesleklerin ne olacağı hakkında hiçbir fikrimiz yok."