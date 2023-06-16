Yann LeCun, Geoffrey Hinton ve Yoshua Bengio. Bu üç isim, günümüzde artık hepimizin hayatına bir şekilde girmeyi başaran yapay zekâ teknolojisinin manevi babaları olarak değerlendiriliyor. Üç isim de yaptıkları çalışmalarla 2018 yılında bilgisayarın Nobel’i Turing Ödülü’ne layık görülmüştü.
Hâl böyle olunca bu isimlerin ağızlarından çıkan her açıklama da büyük bir değer taşıyor. Bugün, Yann LeCun tarafından yapılan yeni açıklamalar da aslında bu yüzden ayrı bir gündem oluşturdu. LeCun, çoğunluğun görüşüne karşı çıkarak yapay zekânın insanlığı tehdit ettiği ve işsizliğe sürükleyeceği konularını “saçmalık” olarak değerlendirdi.
"Yapay zekâ dünyayı ele geçirmeyecek":
Henüz geçtiğimiz haftalarda Google’daki işinden ayrılan ve Meta’da görev yapmaya başlayan LeCun, Paris’teki bir basın etkinliğinde konuştu. Yapay zekâ araştırmacısının, bu teknolojilerin insanlığı tehdit edip etmediği hakkındaki görüşü "akıl almaz derecede saçma" idi. Açıklamalarına şu şekilde devam etti:
Peki yapay zekâlar insanları geçebilecek mi? “Hiç şüphesiz”:
LeCun, yapay zekânın insanlığı ele geçireceği görüşüne katılmasa da zekâ anlamında bu teknolojilerin insanları geride bırakacağını ifade etti. Üstelik bunu “hiç şüphesiz” yorumuyla paylaştı.
Ancak kendisine göre bu seviyeye gelmek, yıllar ve hatta on yıllarımızı alacak. Bunun en temel nedeni ise günümüzde halen bu seviyeye ulaşmamızı sağlayacak temel konseptlerin bilinmemesi.
İnsanlar işsiz kalmayacak, işler değişecek:
İşsizlik şüphelerine dair soruları da alan LeCun, bu endişelere şu cevabı verdi: