Yapay Zekâ, Ofis Dedikodularını Toplayıp Açığa Çıkarabiliyor

Ofis ortamında kullanılan yapay zekâ araçları, dedikoduları ya da gizli bilgileri öğrenip olmadık zamanlarda açıklayabiliyor.

Yapay zekâ son yılların en popüler teknolojilerinden biri ve neredeyse her ortamda yapay zekâdan destek alan araçlar kullanılıyor. Bu durum elbette ofis ortamı için de geçerli. Öte yandan bu yapay zekâ araçlarının tamamen güvenli olduğunu söylemek pek mümkün değil.

Araştırmacı ve mühendis Alex Blizerian, Otter AI platformunu kullanarak Zoom görüşmesini kaydettiği bir yatırım firmasının bilgilerini yanlışlıkla transkriptinde buldu. Bu kayıtlar görüşmeden saatler sonrasına kadar gidiyordu ve yatırım firmasına ait gizli ve önemli bilgileri içeriyordu. Yatırımcılar özür dilemesine rağmen Blizerian sözleşmeyi imzalamadı. Otter AI ise kullanıcıların paylaşım izinlerini değiştirebileceğini ve gizliliğe verdikleri önemi vurgulayan bir açıklama yaptı.

Yapay zekâ, toplantı katılımcıların çıkışını fark etmeyebilir

Northwestern Üniversitesi'nden Profesör Hatim Rahman, yapay zekânın toplantı katılımcılarının çıkışını fark edemeyebileceğini ifade etti. Öte yandan yapay zekâ firmaları ise şirketin bazı durumlarda ekran görüntülerini ve diğer medya içeriklerini de topladığını ve üçüncü taraflarla paylaşabildiğini belirtti.

Öte yandan siber güvenlik uzmanları, yapay zekâ araçlarının şirket sırlarını sızdırma, dava açılmasına neden olabildiğini ve bilinçsiz şekilde kullanıldığında açıklara yol açtığını ifade etti. Yapay zekâ araçlarının, patronların işten çıkarma planları gibi planları da ortaya çıkardığı belirtildi.

Yapay zekâ destekli yazılımları ve cihazları, Apple, Google ve Meta gibi firmaların daha sık kullanmaya başlaması ile birlikte her geçen gün daha fazla alanda görmeye devam edeceğiz.