Elon Musk'ın yapay zekâ şirketi xAI, eskiden OpenAI tarafından kullanılan binaya taşındı. Bu hamle ile iki firma, birbirine komşu olmuş oldu.

Milyarder iş insanı Elon Musk tarafından kurulan yapay zekâ şirketi xAI ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Şirket, merkez ofisini OpenAI'ın yıllar boyunca kullandığı binaya taşıdı. Ancak bu sıradan bir gelişme değil.

Bilen okurlarımız vardır; Elon Musk ile OpenAI arasında bir süredir devam eden anlaşmazlıklar var. Hatta taraflar, çoktan mahkemelik olmuş durumdalar. İşte geçmişte OpenAI'ın kullandığı binaya xAI ekibinin taşınmasının nedeni de tam olarak bu. Elon Musk, mahkeme sürecinde bu binanın faturalarını ve kirasını kendisinin ödediğini söylemişti.

OpenAI ile xAI komşu oldu

Yaşanan bu gelişme ile xAI ile OpenAI, iki komşu hâline geldi. OpenAI'ın genel merkez binası, hemen dört blok ötede yer alıyor.

Yaşanan anlaşmazlıklar, en çok da Kaliforniya'nın San Francisco şehrinin işine yarar gibi görünüyor. Çünkü bu taşınma ile San Francisco'nun "Mission" olarak anılan bölgesi, iki yapay zekâ devine birden ev sahipliği yapmaya başlamış oldu. Ancak bunun kalıcı olup olmayacağını zaman gösterecek. Zira Elon Musk, kurduğu şirketlerin genel merkezlerini Teksas'a taşıyor. xAI da bir süre sonra Teksas'a gidebilir.