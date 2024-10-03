Elon Musk'ın Yapay Zekâ Şirketi xAI, OpenAI'ın Eski Genel Merkez Binasına Taşındı: İki Şirket Komşu Oldu

1 dk okuma süresi
0
0
0
0
0
Elon Musk'ın yapay zekâ şirketi xAI, eskiden OpenAI tarafından kullanılan binaya taşındı. Bu hamle ile iki firma, birbirine komşu olmuş oldu.

Milyarder iş insanı Elon Musk tarafından kurulan yapay zekâ şirketi xAI ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Şirket, merkez ofisini OpenAI'ın yıllar boyunca kullandığı binaya taşıdı. Ancak bu sıradan bir gelişme değil.

Bilen okurlarımız vardır; Elon Musk ile OpenAI arasında bir süredir devam eden anlaşmazlıklar var. Hatta taraflar, çoktan mahkemelik olmuş durumdalar. İşte geçmişte OpenAI'ın kullandığı binaya xAI ekibinin taşınmasının nedeni de tam olarak bu. Elon Musk, mahkeme sürecinde bu binanın faturalarını ve kirasını kendisinin ödediğini söylemişti.

OpenAI ile xAI komşu oldu

xai merkez binası taşındı

Yaşanan bu gelişme ile xAI ile OpenAI, iki komşu hâline geldi. OpenAI'ın genel merkez binası, hemen dört blok ötede yer alıyor.
İLGİLİ HABER

OpenAI'ın Yeni Piyasa Değeri Belli Oldu (Onlarca Yıllık Teknoloji Devlerinden Daha Değerli!)

Yaşanan anlaşmazlıklar, en çok da Kaliforniya'nın San Francisco şehrinin işine yarar gibi görünüyor. Çünkü bu taşınma ile San Francisco'nun "Mission" olarak anılan bölgesi, iki yapay zekâ devine birden ev sahipliği yapmaya başlamış oldu. Ancak bunun kalıcı olup olmayacağını zaman gösterecek. Zira Elon Musk, kurduğu şirketlerin genel merkezlerini Teksas'a taşıyor. xAI da bir süre sonra Teksas'a gidebilir.

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
Kaynak : https://techcrunch.com/2024/10/02/elon-musks-xai-moves-into-openais-old-hq/
0
0
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
0
0
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler