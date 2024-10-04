Meta yapay zekâ alanındaki yatırımlarını sürdürerek yeni yapay zekâ video aracı Meta Movie Gen'i tanıttı.

Meta, yapay zekâ destekli video oluşturma alanındaki yeniliklerini bir adım daha ileri taşıyarak, Meta Movie Gen adlı yeni aracını tanıttı.

Meta'nın yeni aracı yalnızca videoları otomatik olarak oluşturmakla kalmıyor, aynı zamanda yapay zekâ tarafından oluşturulan ses efektleri, ortam sesleri ve müzikle senkronize ederek videoları daha etkileyici hâle getiriyor. Meta'nın üretken yapay zekâdan sorumlu başkan yardımcısı Ahmad Al-Dahle, videoların ses olmadan tamamlanmamış olduğunu belirterek, sesin videoların önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

Meta Movie Gen neler yapabiliyor?

Meta'nın bu yeni aracı, kullanıcılara yalnızca kısa bir metin girdisiyle video oluşturma imkânı tanıyor. Örneğin bir şelalenin yanında duran bir adam ya da çölde arazi aracı kullanan bir kişinin videosu yapay zekâ tarafından kolaylıkla üretilebiliyor. Daha sonra ise başka bir metin açıklamasıyla bu videolara ses efektleri ve arka plan müzikleri ekleniyor. Ayrıca kullanıcılar kendi fotoğraflarını yükleyerek bu görüntüleri anında hareketli videolara dönüştürebiliyorlar.

Hâlihazırda yapay zekâ aracı saniyede 16 kare hızında ve 16 saniye uzunluğunda videolar üretiyor ancak bu videolar tamamen hatasız değil. Örneğin yapılan bir tanıtımda köpeğin telefonla konuştuğu bir videoda köpekte yanlışlıkla insana ait bir el yer alıyordu.

Meta bu teknolojiyi özellikle film yapımcıları ve içerik üreticileri için bir efektif araç olarak sunmayı planlıyor. OpenAI ve diğer büyük teknoloji şirketleri gibi Meta da teknolojiyi öncelikle sınırlı bir grup profesyonel kullanıcıyla test ediyor.

Şimdilik yeni araca dair detaylar bunlarla sınırlı ancak test süreçlerinin ardından Meta daha fazla detay paylaşmaya başlayacak.