Yapay Zekâyı Parmağınıza Getirecek Akıllı Yüzük Stream Ring Tanıtıldı

Eski Meta mühendislerinin kurduğu Sanbar isimli şirket, yapay zekâ destekli akıllı yüzük Stream Ring'i tanıttı. İşte giyilebilir ürünlere yeni bir bakış açısı getiren ürünün detayları.

Yapay Zekâyı Parmağınıza Getirecek Akıllı Yüzük Stream Ring Tanıtıldı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Giyilebilir teknoloji kategorisinde son yıllarda yükselen ürünlerden biri de akıllı yüzüklerdi. Samsung başta olmak üzere birçok markanın kendi akıllı yüzüklerini tanıttığını görmüştük. Şimdi ise eski Meta çalışanlarından oluşan bir grup mühendis, Sandbar isimli kendi şirketlerini kurup daha önce pek görülmemiş bir akıllı yüzük tanıttı.

Yeni akıllı yüzük, Stream Ring ismiyle geliyor. Onu diğer yüzüklerden ayıran en büyük özelliği ise “yapay zekâ destekli bir yüzük” olması. Evet, yapay zekâ teknolojilerini parmağınıza getirebiliyor.

Stream Ring nasıl özellikler sunuyor?

Stream Ring’in detaylarından bahsedelim. Yapay zekâ desteğine sahip cihaz, farklı konularda kullanıcıya yardımcı olabilir. Örneğin aklınıza harika bir fikir geldi ve onu not alacak bir yeriniz yok. Direkt olarak bir tuşa basıp yüzüğe bu fikri fısıldıyorsunuz, o da yapay zekâ yardımıyla fikrinizi kaydediyor, telefonunuzdaki bir uygulamaya gönderiyor.

strem

Daha dikkat çekeni ise şirketin “İç Ses” ismini verdiği bir kişisel sohbet botuna sahip olması. Evet, bu akıllı yüzükte kullanıcıyla kendi sesinde konuşabilen bir sesli asistan da mevcut. Sohbet botu, sizin sesinizi öğrendikten sonra onu taklit edip sizin sesinizle sizle konuşuyor. Evet, bu biraz tuhaf ancak bayağı da ilgi çekici. Şirketin zaten “iç ses” ismini vermesinin nedeni de bu. Kullanıcıya sanki kendi iç sesiyle konuşur gibi bir hava katmak istemiş.

strem3

Bunlar dışında cihaz, dokunma hareketleri ve titreşimlerle bir müzik kontrol cihazı olarak da çalışacak. Yani müzik dinlerken de Stream Ring’i kullanmak mümkün olacak. Stream Ring’in 249 dolardan ABD’de ön siparişe açıldığını belirtelim. Teslimatları, 2026 yılının yazında olacak. Giyilebilir teknolojiye farklı bir yaklaşım getiren yüzüğün başarılı olup olmayacağını zamanla göreceğiz.

