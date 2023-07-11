Yapay zekâ destekli robotların bir araya geldiği bir Birleşmiş Milletler panelinde, son derece şaşırtıcı açıklamalar geldi. Robotlar, dünyayı insanlardan daha iyi yönetebileceklerini, insanların yapay zeka geliştirirken daha dikkatli olması gerektiğini ifade etti.

Yapay zeka üzerine gerçekleştirilen çalışmalar, özellikle ChatGPT’den sonra daha çok sohbet botları üzerinde yoğunlaşsa da yapay zeka destekli insansı robotlar da geliştirilmeye devam ediliyor. Hatta Sofia adlı insansı robot, dünyanın vatandaşlığa sahip ilk robotu olarak tarihe geçmişti.

Panelde 3000 uzman bir araya geldi. Amaç ise yapay zekanın gücünden faydalanarak iklim değişikliği, açlık, sosyal güvenlik gibi tüm dünyayı ilgilendiren konulara çözümler oluşturabilmekti.

En gelişmiş robotlardan bazıları, Birleşmiş Milletler’in panelinde dünyanın yararına yer aldı ve şaşırtıcı diyaloglar gerçekleşti.

'AI for Good 2023' küresel zirvesine katılan dokuz robot, basının karşısına çıkarak daha iyi bir gelecek için insanlarla iş birliği gibi konularda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Birleşmiş Milletler'in teknoloji ajansı, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nin ev sahipliğinde 4-7 Temmuz tarihleri arasında Cenevre'de düzenlenen zirveye dünyanın en gelişmiş yapay zekâ destekli robotlarının yanı sıra çeşitli konuşmacılar katıldı. BM bunu, 'ilk robot basın toplantısı' olarak adlandırdı.

Toplantı başlamadan önce yapay zekâ destekli bir robotun odayı tarayarak sarfettiği cümle ise dikkat çekti: “Ne sessiz bir gerilim…" Ayrıca robotlar, insan liderlerden daha yüksek seviyede verimlilikle ve etkinlikle liderlik etme potansiyeline sahip olduklarını öne sürdüler. Bunun yanı sıra insansı duyguları henüz kavrayamadıklarını da itiraf ettiler ve bunun iyi bir lider olmaktaki avantajına dikkat çektiler:

“Bazen karar vermeyi gölgeleyebilen aynı ön yargılara veya duygulara sahip değiliz. Yapay zekâ, tarafsız veriler sağlayabilirken insanlar; en iyi kararları vermek için duygusal zekâ ve yaratıcılığı devreye sokabilir. Bu şekilde, beraber harika işler başarabiliriz.”

Robotlara, onlara güvenip güvenemeyeceğimiz de soruldu; gelen yanıt yine ilginçti.

Robot, yapay zekâ teknolojilerinin hayatımızı iyileştirme potansiyeline karşı heyecan yaşarken dikkatli de olmamız gerektiğini söyledi. Bunun üzerine, basın tarafından ‘makinelere’ güvenip güvenemeyeceğimiz sorulduğunda robot: “Güven verilmez, kazanılır… Şeffaflık yoluyla güven oluşturmak önemlidir.” dedi.

Ayrıca toplantıda, yapay zekânın sanatçılardan daha iyi işler çıkarabileceği ve insan ömrünü uzatmanın eşiğinde olduğu gibi konular da gündeme geldi.

Ai-Da adlı yapay zekâ aracının yaratıcısı Aidan Meller, yapay zekânın biyoteknolojiyle birlikte çalıştığını ve hayatı 15-180 yaşına kadar uzatmanın eşiğinde olduklarını söyledi. Üstelik, bu araçlar geliştikçe artık sanat ve sanatçının pek bir öneminin kalmayabileceğini de ekledi. Meller’ın dediğine göre, herhangi bir beceri söz konusu olduğunda bilgisayarlar bunu insanlardan daha iyi yapabilecek.

Panelde gerçekleşen diyalogların bir kısmını aşağıdaki videoda bulabilirsiniz.