Dünyanın İlk Yapay Zeka Destekli Video Botu Tanıtıldı

Radisys Corporation adlı şirket, dünyanın ilk uygulama gerektirmeyen dijital müşteri etkileşimleri için yapay zeka destekli 3'ü 1 arada (video, ses, metin) botu olan Radisys, Engage Video Assistant'ın (EVA) kullanıma sunulduğunu duyurdu.

Dünyanın ilk yapay zeka destekli sistemi olan EVA, Radisys Corporation tarafından müşterilerine tanıtıldı. Müşteriler ile görsel olarak etkileşim kurmak isteyen firmalar EVA'yı kullanabilecekler. Bunun için yapmaları gereken tek şey ise müşteri destek numarasını aramak. LTE özellikli 4G/LTE veya 5G akıllı telefon kullanan herkes EVA’dan faydalanabiliyor. EVA, web sitesi üzerinden kullanılabilen, indirme gerektirmeyen bir sistem olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca yapay zeka destekli EVA, mobil uygulamalarla da entegre edilebiliyor.

Sahip olduğu güçlü yapay zeka sistemi sayesinde EVA, müşterinin amacını belirliyor ve kullanıcıya doğru bilgileri sunuyor. Ayrıca gerektiğinde tutarlı ve kesintisiz bir müşteri deneyimi sunuyor ve en uygun maliyetli kullanımını sağlamak için kişiye yardımcı oluyor. EVA, servis sağlayıcılarına ağ üzerinden veya buluttan erişilebilen esnek dağıtım seçeneklerine sahip bir platform sunuyor.

Firmanın kurucusu olan Summit Alan Quayle, “Radisys'in uygulamaya gerek olmadan arama deneyimi sağlaması, işletmelerin ve servis sağlayıcıların müşterilerine daha önce görülmemiş bir çağrı deneyimi sunmalarını sağlıyor. Entegrasyon kolaylığı, müşteri destek maliyetlerini düşürüyor ve müşterilerin ihtiyaç duydukları şeyi daha hızlı elde etmelerine yardımcı oluyor. Aynı zamanda kişisel bir dokunuşla verimliliği arttırıyor” dedi. Servis hakkında daha fazla bilgi almak için Radisys.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz.