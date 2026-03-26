WhatsApp'a 6 Yeni Özellik Birden Geldi

WhatsApp, kullanıcıların yıllardır beklediği özellikleri sonunda duyurdu. Çoklu hesap kullanımı, iPhone ve Android arasında kolay veri transferi, depolama temizleme araçları ve Meta entegrasyonu gibi yenilikler, uygulamayı bambaşka bir seviyeye taşıyor.

WhatsApp, artık sadece mesajlaşma uygulaması olmaktan çıkıp tam anlamıyla bir iletişim merkezine dönüşüyor. Meta’nın duyurduğu yeni özellikler, özellikle günlük kullanımda yaşanan can sıkıcı sorunları ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Üstelik gelen yenilikler, hem bireysel kullanıcıları hem de WhatsApp’ı iş için kullananları yakından ilgilendiriyor. En dikkat çeken detay ise, yıllardır beklenen bazı özelliklerin sonunda resmiyet kazanmış olması.

WhatsApp'ın yeni özellikleri şu şekilde:

Depolama alanında yer açın, önemli olanları tutun:

Sohbetleriniz arttıkça depolama alanınızdaki dağınıklık da artabilir. Artık büyük dosyaları doğrudan sohbetin içinde bulup silebilir, böylece konuşmanızın tamamını silmek zorunda kalmadan ihtiyaç duymadıklarınızı temizleyebilirsiniz. Sohbet adına dokunup Depolama Alanını Yönet’i seçmeniz yeterli. Bir sohbeti temizlerken yalnızca medya dosyalarını temizleyip sohbet geçmişini tutmayı da seçebilirsiniz.

Platformlar arası sohbet aktarımı kolaylaştırıldı:

Sohbet aktarımı özelliğimiz artık yalnızca aynı platform için değil, sohbet geçmişinizin iOS’tan Android’e aktarılmasını da destekliyor. Telefon değiştirme işlemi karmaşık olmak zorunda değil. Artık birkaç dokunuşla konuşmalarınız, fotoğraflarınız ve videolarınız kolayca sizinle birlikte taşınabilir.

Bir telefonda iki hesap, artık iOS’te:

Artık iOS’te de, tıpkı Android’de olduğu gibi, aynı anda iki WhatsApp hesabına giriş yapabilirsiniz. Artık iş ve özel hayatı ayrı tutmak için iki telefon taşımanıza gerek yok. Profil resminiz artık alt sekmede görüneceği için hangi hesapta olduğunuzu her zaman anlayabilirsiniz.

Ruh halinize uygun çıkartmalar:

Çıkartmalar, sohbetlerinize çok daha güçlü ve etkili ifadeler kazandırabilir. WhatsApp artık siz emoji yazarken ilgili çıkartmaları önererek kendinizi ifade etmenizi kolaylaştırıyor. Tek bir dokunuşla, bir emojiyi tam olarak nasıl hissettiğinizi yansıtan bir çıkartmayla değiştirebilirsiniz.

Meta AI ile fotoğraf rötuşları:

Göndermeden önce doğrudan sohbet içinde fotoğraf rötuşları yapmak için artık Meta AI’ı kullanabilirsiniz. Böylece dikkat dağıtan unsurları kaldırma, yeni bir arka plan ekleme veya eğlenceli bir stil uygulama işlemleri kolaylaşıyor. Meta AI özellikleri tüm kullanıcıların kullanımına açık olmayabilir.

Yapay zeka yazma yardımı artık daha da faydalı:

Yazma Yardımı, sohbetlerinizi tamamen gizli tutarak mesajınızı tam istediğiniz gibi yazabilmeniz için artık konuşmanıza göre taslak yanıtlar önerebiliyor.