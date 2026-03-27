Gemini, ChatGPT'yi Bırakmak İsteyip Bırakamayanları Çok Mutlu Edecek Özellikler Duyurdu

Google, Gemini'a harika özellikler ekledi. Artık ChatGPT gibi diğer botlardan bilgilerinizi ve sohbetlerinizi Gemini'a aktarıp kolayca geçiş yapabileceksiniz.

Yapay zekâ alanındaki rekeabet gün geçtikçe daha da büyüyor. Öyle ki firmalar, kendi sohbet botlarının kullanıcı sayısını artırmak için farklı farklı yollara başvuruyorlar. Şimdi ise Google’dan yeni kullanıcı kazanmasına çok yardımcı olacak bir duyuru geldi. Şirket, Gemini’a yeni iki özellik ekledi.

Bu özellikler, şimdiye kadar hep farklı sohbet botu kullanan ve bu yüzden de biriken veriler nedeniyle farklı araçlara geçiş yapamayanların çok işine yarayacak. Öyle ki artık ChatGPT gibi farklı botlarda bulunan sohbetlerinizi direkt olarak Gemini’a aktarabileceksiniz.

Kişisel bilgilerinizi ve sohbetlerinizi Gemini’a aktarabilecek ve hızlı geçiş yapabileceksiniz

Şirket tarafından yapılan resmî açıklamaya göre artık kullanıcılar, diğer sohbet botlarındaki kişisel bilgilerini ve sohbetlerini Gemini’a geçirebilecek. Bu sayede hızlıca sohbet botu değiştirebilecek, Gemini’ın hiç esktra bilgi vermeyel uğraşmak zorunda kalmadan direkt sizi tanımasını sağlayabileceksiniz.

Google, bu özelliklerle ilgili şu ifadeleri kullandı: “Tercihlerinizi, hatırlanan bilgileri ve ayrıntıları, içeriğe dayalı genel bilgileri (bazen "hafıza" olarak da adlandırılır) diğer yapay zeka platformlarından aktarabilirsiniz. Dilerseniz sohbet geçmişinizin tamamını da içe aktarabilirsiniz. Bu sayede, başka bir platformda başlattığınız sohbetlere Gemini Uygulamaları'nda devam edebilirsiniz.”

Başka bir yapay zekâ platformundan aktarım yapmanız için ilk olarak bir Google Hesabı ile oturum açmış olmanız gerekiyor. Kaydedilen sohbetlerinizin ve hafızanın bulunduğu diğer sohbet botuna erişiminiz ve en az 18 yaşında olmanız da diğer şartlar arasında.

Gemini’ın hafıza aktarma özelliği nasıl kullanılır?