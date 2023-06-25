Telefonunuza yeni duvar kağıdı mı arıyorsunuz? Yapay zeka Midjourney'in ürünü olan bu görselleri çok beğeneceksiniz. "İnsan" ve "renk" odaklı bu duvar kağıtlarından istediklerinizi indirebilirsiniz.

Elinizdeki telefonun sizde yarattığı hisleri değiştirmek istediğinizde yapabileceğiniz birkaç şey var. Bunlardan biri telefonun kapak fotoğrafını değiştirmek. Çünkü sürekli karşınıza çıkan ana sayfa ekranı, haliyle telefonla ilgili hafızanızda en çok canlanacak bölge. Bu sebeple renkli ve yeni duvar kağıtları ilginizi çekebilir.

Sürekli belirli bir tema üzerinde yapay zeka içerikleri çıkarmaya çalışıyoruz. Yeni içeriklerimizle bunu geliştirmeye karar verdik. Yapay zekayı sadece özel bir şey için değil doğrudan telefonlarınızı süsleyecek duvar kağıtları için de kullanmak eğlenceli olabilirdi. Kolları sıvadık ve girdiğimiz promptlarla pek çok duvar kağıdı hazırladık.

Bu duvar kağıtları düzenli aralıklarla gelmeye devam edecek. İlk içeriğimizde "insan" ve "renk" odaklı görseller elde etmeye başladık. Görsellerin altında yer alan linklere tıklayarak orijinal boyutlarına ulaşabilirsiniz.

Yapay zekanın elinden çıkan birbirinden güzel duvar kağıtları

Duvar kağıdının yüksek çözünürlüklü halini buradan indirebilirsiniz.

Duvar kağıdının yüksek çözünürlüklü halini buradan indirebilirsiniz.

Duvar kağıdının yüksek çözünürlüklü halini buradan indirebilirsiniz.

Duvar kağıdının yüksek çözünürlüklü halini buradan indirebilirsiniz.

Duvar kağıdının yüksek çözünürlüklü halini buradan indirebilirsiniz.

Duvar kağıdının yüksek çözünürlüklü halini buradan indirebilirsiniz.

Duvar kağıdının yüksek çözünürlüklü halini buradan indirebilirsiniz.

Duvar kağıdının yüksek çözünürlüklü halini buradan indirebilirsiniz.

Duvar kağıdının yüksek çözünürlüklü halini buradan indirebilirsiniz.

Duvar kağıdının yüksek çözünürlüklü halini buradan indirebilirsiniz.

Duvar kağıdının yüksek çözünürlüklü halini buradan indirebilirsiniz.

Duvar kağıdının yüksek çözünürlüklü halini buradan indirebilirsiniz.

Duvar kağıdının yüksek çözünürlüklü halini buradan indirebilirsiniz.

Duvar kağıdının yüksek çözünürlüklü halini buradan indirebilirsiniz.

Duvar kağıdının yüksek çözünürlüklü halini buradan indirebilirsiniz.

Duvar kağıdının yüksek çözünürlüklü halini buradan indirebilirsiniz.

Duvar kağıdının yüksek çözünürlüklü halini buradan indirebilirsiniz.

Duvar kağıdının yüksek çözünürlüklü halini buradan indirebilirsiniz.

Duvar kağıdının yüksek çözünürlüklü halini buradan indirebilirsiniz.

Duvar kağıdının yüksek çözünürlüklü halini buradan indirebilirsiniz.

Duvar kağıdının yüksek çözünürlüklü halini buradan indirebilirsiniz.

Duvar kağıdının yüksek çözünürlüklü halini buradan indirebilirsiniz.

Duvar kağıdının yüksek çözünürlüklü halini buradan indirebilirsiniz.

Duvar kağıdının yüksek çözünürlüklü halini buradan indirebilirsiniz.

Duvar kağıdının yüksek çözünürlüklü halini buradan indirebilirsiniz.

Duvar kağıdının yüksek çözünürlüklü halini buradan indirebilirsiniz.

Duvar kağıdının yüksek çözünürlüklü halini buradan indirebilirsiniz.

Duvar kağıdının yüksek çözünürlüklü halini buradan indirebilirsiniz.

Duvar kağıdının yüksek çözünürlüklü halini buradan indirebilirsiniz.