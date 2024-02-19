Yapay zekâ şirketi ElevenLabs, AI Sound Effects isimli yeni yapay zekâ aracını duyurdu. Bu yapay zekâ aracı, komutlar üzerinden ses efektleri oluşturulmasını sağlıyor. AI Sound Effects, Sora'nın en büyük eksiğini çözecek türden bir araç.

Yapay zekâ dünyasının öncü isimlerinden OpenAI, geçtiğimiz hafta çok büyük bir işe imza attı. Şirket, "Sora" olarak isimlendirdiği yeni yapay zekâ aracını duyurdu. Bu yapay zekâ aracı, kullanıcı komutlarına bağlı olarak yüksek çözünürlüklü videolar üretilmesini sağlıyordu. Ancak dudak uçuklatan sonuçlar veren Sora'nın çok büyük bir eksiği vardı.

Sora'daki eksik, oluşturulan bir videoda ses olmamasıydı. OpenAI'ın bununla ilgili bir çalışması var mı bilinmez ancak başka bir yapay zekâ şirketi olan ElevenLabs, seslendirme ile ilgili dikkat çeken bir işe imza attı. Komutlar üzerinden ses efektleri oluşturabilen yeni bir yapay zekâ aracı geliştiren firma, Sora'nın eksiğini kapatacak gibi görünüyor.

ElevenLabs, yeni yapay zekâsını Sora'nın oluşturduğu videolarla test etti

ElevenLabs, paylaştığı demo videoda Sora'nın oluşturduğu, birkaç gündür sosyal medyada dolaşan videoları kullandı. Sonuçlar gerçekten de iyiydi. En azından sesler, video ile gayet uyumluydu. Şirket, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Sora'nın duyurusu bizi çok şaşırttı ama bir şeye ihtiyacı olduğunu hissettik...



Bir sesi tanımlayıp yapay zekayla üretebilseydiniz ne olurdu?

AI Sound Effects, erken erişim kapsamında kullanıma sunulacak

ElevenLabs, X'teki paylaşımında AI Sound Effects isimli yapay zekâ aracının erken erişim kapsamında kullanıma sunulacağını söyledi. Şirketin açıklamasına göre erken erişim kapsamına dahil olmak isteyen kullanıcıların, buradaki bağlantı üzerinden kayıt yaptırmaları gerekiyor.