Adobe, Getty ve Shutterstock'un aksine yapay zekâ ile oluşturulan görsellerin Stock'ta yayınlanmasına izin verdi. Peki, yapay zekâyla görsel oluşturup nasıl para kazanabilirsiniz?

Yapay zekâ ile görsel oluşturma araçları son aylarda büyük bir popülerlik kazandı. Özellikle Stable Diffusion, Midjourney ve DALL-E 2, bu konuda liderliği üstlenirken bu araçlarla elde edilen görseller dijital sanat dünyasında da büyük tartışmalara yol açtı.

Konu hakkındaki görüşü merakla beklenen Adobe da en sonunda tarafını belli etti. Şirket, Stock hizmeti bünyesinde paylaştığı duyurusunda yapay zekâ ile oluşturulan görsellerle para kazanmanın önünü açtı. Peki, yapay zekâ ile oluşturulan görsellerden nasıl para kazanılacak?

Yapay zekâ ile oluşturduğunuz görsellerle para kazanmak için yapmanız gerekenler:

Adım #1: (Adobe Stock'a üye değilseniz üye olun)

(Adobe Stock'a üye değilseniz üye olun) Adım #2: Yapay zekâ ile oluşturduğunuz görseli Adobe Stock'a yüklemeye başlayın

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Adım #3: Başvuru formunu doldurun. "File type" bölümünü " Illustrations " olarak seçin. Bu tüm yapay zekâ ile oluşturulan görseller için geçerli olacaktır. Başlık kısmında önerilen seçeneklerden birini de seçebilir, kendiniz de kısaca içeriğiniz özetleyebilirsiniz. Ancak yapmanızın zorunlu olduğu önemli bir şey var: Başlıkta mutlaka "Generative AI", "Generative" ya da "AI" anahtar kelimelerinin geçmesi gerekiyor. Anahtar kelimeleri yerleştirirken de aynı şeyi yapmanız gerekiyor. Yukarıdaki üç anahtar kelimeden birini eklemek zorundasınız. Geri kalan anahtar kelimeler ise görseli betimleyen, tarzını anlatan anahtar kelimelerden oluşmalı.

Başvuru formunu doldurun. Adım #4: "Submit XX file" seçeneğiyle görselinizi yükleyin.

"Submit XX file" seçeneğiyle görselinizi yükleyin. Adım #5: Görselin onaylanmasını bekleyin.

İyi de fiyat belirlemedik, nasıl para kazanacağız?

Adobe Stock'a yüklediğiniz içerikler için kendiniz fiyat belirlemiyorsunuz. Zira Stock'ta bulunan tüm içerikler, sabit bir fiyattan satılıyor. Bu fiyatlar, Stock abonelik paketlerine göre değişiyor. Örneğin;

Ayda 159 TL'lik paketi kullananlar bir fotoğraf için 15,90 TL

Ayda 266 TL'lik paketi kullananlar bir fotoğraf için 10,64 TL

Ayda 1063 TL'lik paketi kullananlar bir fotoğraf için 1,41 TL ödüyor.

Adobe, yüklediğiniz içerikler satın alındığında size %33 komisyon ödüyor. Yani 100 TL'lik satın alımlardan kazanımınız, paketlerin kullanıcılarına göre sırasıyla 5,24 TL, 3,51 TL ve 0,46 TL cebinize kalıyor.

Adobe’un bu kararı neden önemli?

Adobe, dijital sanat sektörünün bel kemiği olan platformların pek çoğuna ev sahipliği yapıyor. Dolayısıyla bu karar, sektörün yapay zekâya olan görüşünde büyük bir ağırlığa sahip olacak.

Bugüne kadar Adobe’un aksine yapay zekâ görsellerine karşı çıkan platformlar arasında Getty Images ve Shutterstock gibi dev isimler de yer almıştı.