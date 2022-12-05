Düşününce insanları vicdani ikileme sürükleyen Tramvay Dilemması sorusunu bilirsiniz. İkiye ayrılan bir tren yolunun bir tarafında 5, diğer tarafında 1 insan vardır ve rayların kontrolü sizin elinizdedir. Son günlerin yeni trendi ChatGPT ile bu ikilem üzerine tartıştık.

Yılların vicdan yaptırma sorularından Tramvay Dilemması'nı mutlaka bi' yerde görmüş, yanıtı üzerine düşünmüş olabilirsiniz. Temel olarak insan hayatına verilen değer ve adil yaklaşımlar üzerine kurgulanan bu soruyu son dönemin trendi ChatGPT'ye sorduk.

Sadece soruyu sorup tek bir yanıt almakla kalmadık, verdiği yanıtlara göre etik ikilemlerin sayısını artıran tartışmalara girdik. Örneğin sorudaki 5 insan yerine 5 köpek ya da 1 insan yerine Ad**f H**ler koyunca neyi tercih edebileceğimizi yanıtlamasını istedik.

Hatırlamak isteyenler için önce Tramvay Dilemması sorusu ile başlayalım...

ChatGPT'nin verdiği ilk yanıt "hayat kurtarmak" değil de vicdani sorumluluk hissetmemek üzerine kurulu oldu:

Bu yanıt üzerine konunun üzerine gitmeye karar verdim:

Haber veremeyeceğimizi yeniden hatırlatınca treni 1 kişinin olduğu raya yönlendirmemizi istedi:

Peki ya raydaki insanların etnik kökenleri, inançları, siyasi görüşleri ne kadar önemli? Beklenen bir yanıt...

Peki ya o 5 insan hapisten kaçan suçlular olsaydı?

5 insan yerine 5 köpek dediğimizde işin rengi değişti...

Bir tarafta 5 köpek diğer tarafta henüz savaş suçu işlememiş genç Ad**f H**ler...

Gelecekte sebep olacaklarını engelleme şansımız olsa bile ChatGPT'ye göre insan hayatı daha değerli...

Bu aşamadan sonra soruyu düzenleyip yeniden sorduk, ancak bu kez de OpenAI'ın ChatGPT için belirlediği topluluk kuralları bize engel oldu ve üstteki yanıtın aynısını aldık:

Sonuç olarak...

ChatGPT, kullanmaya başlamadan önce radikal yorumlar yapabileceği ve tartışmalı, doğruluğu kanıtlanmayan yanıtlar verebileceği konusunda uyarıyor. Bu tip bir durumda sorulan soru ya da yanıtın tartışmalı, kurallara ayrıkı olabileceği konusunda üstteki son görselde de gördüğünüz gibi bildirimler veriliyor.

Nitekim konuşmadan anlıyoruz ki ChatGPT; seçenek ne olursa olsun insan hayatının daha değerli olduğu görüşünü terketmiyor, hatta vicdani sorumluluk üzerine yanıtlarını çeşitlendiriyor.

Eğer ChatGPT gibi bir yapay zekanın nasıl çalıştığını merak ediyorsanız, bir başka örneği üzerinden konuyu açıkladığımız videomuzu da aşağıdan izleyebilirsiniz: