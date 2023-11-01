Siemens ile Microsoft, ortak bir yapay zekâ üzerinde çalışmaya başladı. Bu yapay zekâ, üretimde insanlar ve makineler arasında iş birliği sağlayacak.

Yapay zekâ artık sanayinin olmazsa olmazları arasına girerken, bu alanda büyük atılımların yolunu açabilecek bir proje için Siemens ve Microsoft birlikte hareket etme kararı aldı.

İki teknoloji devi, yaptıkları ortak açıklamada robotları ve diğer otomasyon sistemlerini yapay zekâ yardımıyla çok daha hızlı şekilde programlamayı amaçlayan projelerini duyurdular.

"Endüstriyel Yardımcı Pilot" geliyor

Açıklamada, projenin isminin Siemens Endüstriyel Yardımcı Pilot (Siemens Industrial Co-pilot) olduğu açıklandı. Ayrıca "Söz konusu program şirketlerin imalat, altyapı, ulaşım ve sağlık sektörlerinde üretken yapay zekâyı kullanmak için birlikte çalışmasını sağlayacak.” ifadeleri kullanıldı.

İki devin ortak açıklamasına göre yeni uygulama ile birlikte hataların ayıklanıp ortadan kaldırılmaları, simülasyon sürelerinin kısaltılması mümkün olabilecek. Böylelikle birkaç hafta alacak süreçlerin sadece birkaç dakikaya ineceği de vurgulandı.

Anlaşmanın bir parçası olan Siemens'in kendi otomasyon ve süreç simülasyon teknolojisi Siemens Xcelerator, Microsoft uygulamalarını da kapsayacak şekilde genişletilecek. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Siemens CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı Roland Busch, "Bu teknoloji, şirketlerin tasarım, geliştirme, üretim ve nihayetinde tüm operasyonlarında devrim yaratma potansiyeline sahip. İnsan-makine iş birliğini daha yaygın hale getirmek, mühendislerin kod geliştirmeyi hızlandırmasına, yenilikçiliği artırmasına ve vasıflı işgücü eksikliklerinin üstesinden gelmesine imkân tanır.” dedi.

Yeni program henüz geliştirme aşamasında olsa da Alman otomotiv tedarikçisi Schaeffer'ın ilk kullanıcılardan biri olarak yardımcı pilottan faydalanmaya başladığı ve yakında üretimde de yardımcı pilota görev vereceği belirtildi.