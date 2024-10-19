Yapay zekâ ses teknolojilerinin giderek gelişmesi, dolandırıcıların da ilgisini çekmişe benziyor.

Kaliforniya’da yaşayan bir yaşlı adam, yapay zekâ ses teknolojisinin kötüye kullanılması sonucu 25.000 dolarlık bir dolandırıcılığın kurbanı oldu.

“Anthony” adındaki bu yaşlı adam, dolandırıcıdan aldığı telefonla büyük bir paniğe kapıldı. Dolandırıcı, Anthony’ye oğlunun bir trafik kazasına karıştığını ve hamile bir kadına çarptığını bu nedenle acilen paraya ihtiyacı olduğunu bildirdi. Dolandırıcı yapay zekâ ses teknolojisi sayesinde o kadar gerçekçi bir ses kullandı ki, Anthony telefondaki kişinin gerçekten oğlu olduğuna inandı.

Oğlunun sesiyle babasından kefalet ücreti istediler

Olay, Anthony’nin oğlunun kazaya karıştığına dair ilk telefonla başladı. Daha sonra dolandırıcılığın boyutunu artıran ikinci bir telefon geldi. Bu kez Anthony’ye oğlunun avukatı olduğunu iddia eden biri, oğlunun kefaleti için 9.200 dolara ihtiyaç duyduğunu belirtti. Aksi takdirde oğlu 45 gün boyunca hapiste kalacaktı. Anthony, durumun gerçek olup olmadığını öğrenmek için oğlunu aramaya çalıştı ancak telefon sürekli telesekretere yönlendirildi.

Panik hâlinde olan Anthony, bankaya giderek parayı çekti. Şüphe çekmemek için paranın güneş paneli kurulumu için gerekli olduğunu söyledi. Eve döndüğünde kızı onu arayarak avukatı Michael Roberts’ı aramasını istedi. Telefonun diğer ucundaki kişi, bir Uber aracılığıyla parayı almak için birinin geleceğini bildirdi. Anthony parayı bir zarfın içinde Uber sürücüsüne teslim etti.

Anthony durumu fark etse de artık çok geçti

Kısa bir süre sonra başka bir avukat olduğu iddia edilen Mark Cohen, Anthony’yi arayarak oğlunun çarptığı hamile kadının yaralarının ağırlaştığını ve kefalet miktarının 15.800 ila 25.000 dolar arasında arttığını bildirdi. Süreç, Anthony’nin yeniden paniğe kapılmasına neden oldu ve en nihayetinde hem Anthony hem de kızı dolandırıldıklarını anladılar.

Anthony, dolandırılmalarının en büyük nedeninin telefondaki kişinin sesinin oğlu ile aynı olması olduğunu belirtirken dedektif Chelsea Saeger, yapay zekâ destekli ses teknolojilerinin bu tür dolandırıcılıklarda kullanılmasının insanları daha savunmasız hâle getirdiğini vurguladı.

Anthony, yaşadıklarından dolayı utanç duyduğunu belirtse de yaşadığı bu deneyimin başkalarına ders olmasını umuyor.