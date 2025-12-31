Tümü Webekno
The North Face VOID ürünlerinde indirimler! Paen çantalarda fırsatlar!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri

Ünlü bilgisayar bilimci: Yapay zeka kendini korumaya başlıyor, fişini çekmeye hazır olun

Bilgisayar bilimci Yoshua Bengio’ya göre gelişmiş yapay zekâlar kontrolden çıkabilir. Bu yüzden insanlığın, yapay zekânın fişini çekme hakkını elinde tutması şart.

Ünlü bilgisayar bilimci: Yapay zeka kendini korumaya başlıyor, fişini çekmeye hazır olun
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Yapay zekâ alanının en önemli isimlerinden Yoshua Bengio, gelişmiş AI sistemleriyle ilgili dikkat çeken uyarılarda bulundu. Bengio’ya göre bazı yapay zekâ modelleri artık denetimden kaçma ve kendini koruma eğilimleri gösterebiliyor. Bu durum, kontrol mekanizmalarının sorgulanmasına yol açıyor.

Bengio, son dönemde tartışılan “yapay zekâya yasal haklar verilmesi” fikrine net şekilde karşı çıkıyor. Böyle bir adımın, insanların AI sistemlerini kapatma yetkisini kaybetmesine neden olabileceğini savunuyor. Ona göre “fişi çekme hakkı”, güvenliğin temel şartı.

Tartışma yalnızca teknolojiyle sınırlı değil; etik ve hukuk boyutu da giderek büyüyor. Bazı çevreler bilinç kazanan yapay zekâlara hak tanınmasını savunurken, Bengio gibi isimler bunun erken ve riskli olduğunu düşünüyor.

Bu açıklamalar, yapay zekânın geleceğinde asıl sorunun “ne kadar güçlü olduğu” değil, “kimin kontrolünde olduğu” olduğunu bir kez daha gösteriyor. Önümüzdeki yıllarda AI için yasal sınırların ve güvenlik kurallarının daha sert çizilmesi bekleniyor.

Yapay Zeka

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Elektrikli Otomobillerin İkonik Özelliği Yasaklanıyor: Tamam da Niye?

Elektrikli Otomobillerin İkonik Özelliği Yasaklanıyor: Tamam da Niye?

Mercedes ve Renault İş Birliğinin Meyvesi 1.3 TCe Motor Alınır mı? İşte Tüm Avantajları ve Dezavantajları

Mercedes ve Renault İş Birliğinin Meyvesi 1.3 TCe Motor Alınır mı? İşte Tüm Avantajları ve Dezavantajları

Samsung Galaxy S26 modelleri kanlı canlı görüntülendi [Video]

Samsung Galaxy S26 modelleri kanlı canlı görüntülendi [Video]

Samsung'un Üçe Katlanan Telefonu Galaxy Z TriFold, JerryRigEverything'in Sağlamlık Testine Girdi [Video]

Samsung'un Üçe Katlanan Telefonu Galaxy Z TriFold, JerryRigEverything'in Sağlamlık Testine Girdi [Video]

5 Farklı Yapay Zekâya 100 Bin Dolar Verip, Yatırım Yaptırdılar: İşte ChatGPT, Gemini, Grok, DeepSeek ve Claude Kâr-Zarar Oranı

5 Farklı Yapay Zekâya 100 Bin Dolar Verip, Yatırım Yaptırdılar: İşte ChatGPT, Gemini, Grok, DeepSeek ve Claude Kâr-Zarar Oranı

A101, Bu Hafta Ucuza Samsung Galaxy A16 Satacak!

A101, Bu Hafta Ucuza Samsung Galaxy A16 Satacak!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim