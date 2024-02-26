Yatırım ve finans dünyası, kazananlar için bir cennete, kaybedenler içinse resmen bir cehenneme dönüşebiliyor. Hâl böyle olunca, bu dünyaya adım atmak isteyen kişilerin kendini en iyi şekilde geliştirmesi oldukça önemli.

Bu içerikte listelediğimiz kitaplar, yatırım ve finans alanında yıllardır en önemli eserler arasında gösteriliyor ve kendini finans alanında geliştirmek isteyen ya da hali hazırda yatırım yapan kişilerin mutlaka okuması gerektiği vurgulanıyor.

Finansa ilgi duyan herkesin keyifle okuyacağı ve okurken de birçok şey öğreneceği finans klasiklerine bir göz atalım.

Edvin Lefevre tarafından 1923 yılında kaleme alınan ve bir borsa yatırımcısının hikâyesinin anlatıldığı bu eserde bir yandan sürükleyici bir öyküye tanıklık ederken, bir yandan da borsa yatırımcılarına verilen önemli öğütlerle buluşacaksınız.

Akıcı anlatımıyla borsaya ilgi duyan, duymayan herkesin okuyabileceği bu kitap, Jesse Livermore isimli karakterin hikâyesini adeta bir kişisel gelişim hikâyesi tadında anlatarak, borsaya ilgi duyan kişilere yeni bakış açıları kazandırıyor.

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Robert Kiyosaki tarafından kaleme alınan bu eser hâlâ daha mutlaka okunması gereken en önemli finans kitaplarından biri sayılıyor.

Sade ve akıcı bir dil kullanarak para kavramına yenilikçi ve farklı bir perspektiften yaklaşan Kiyosaki, okuyucularına finansal özgürlük elde etmeleri için yeni perspektifler sunuyor.

Bu kitap zengin olmak için gelirin de yüksek olması gerektiği görüşüne karşı çıkarak, ailelerin çocuklarına mutlaka para konusunda ders vermelerini öğütleyerek, finansal bağımsızlık, birikim ve yatırım hakkında önemli öneriler veriyor.

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Ünlü yatırımcı Warren Buffet’ın hocası olan Benjamin Graham tarafından kaleme alınan Akıllı Yatırımcı, yatırım dünyasında bir klasik olarak kabul edilen ve çoğu yatırımcı tarafından sıklıkla başvurulan bir kitap.

Graham bu ölümsüz eserinde, yatırımcılara güvenilir temellere dayalı bir strateji sunarken, bir hisse senedi seçimi konusunda atılacak adımların temelini öğretiyor.

Warren Buffet’ın yatırım stratejisinin temelini oluşturan bu eser mutlaka kitaplığınızda olmalı!

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Michael Lewis tarafından kaleme alınan bu kitap, Lewis’in Wall Street’in tanınmış yatırım şirketlerinden Salomon Brothers’da çalışma serüvenini anlatıyor.

Bir yandan kendi hikâyesini anlatan yazar, bir yandan da okuyuculara o dönemki Amerikan finans dünyasını anlatarak finans tarihine doğru bir yolculuğa çıkartıyor.

Wall Street’in nasıl bir yer olduğuna dair bir merakınız varsa, Yalancının Pokeri Wall Street ortamını tüm çıplaklığıyla ortaya koyan bir eser olarak sizin bu merakınızı giderecektir.

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Yine Micheal Lewis tarafından kaleme alınan bu eser Yalancının Pokeri’nin devamı niteliğinde.

2008 mortgage (konut kredisi) krizinden bahsedilen bu kitap, yaşanan krizin yarattığı yıkımı kara mizahla eleştirirken aç gözlü Wall Street çalışanlarının daha fazla para kazanmak uğruna ne kadar ileri gidebileceğini gözler önüne seriyor.

Tamamen gerçek olaylar ve gerçek kişiler üzerine yazılmış olan bu kitap, finans tarihi konusunda değerli bilgiler sunuyor. Ayrıca finansal piyasaların işleyişine yönelik önemli noktalara değiniyor.

Aynı isimle filmi de yapılmış bu eser, finansal piyasaları daha iyi anlamak ve finans dünyasında yaşanmış en önemli olaylardan biri olan 2008 mortgage krizini detaylı bir biçimde öğrenmek için oldukça önemli bir eser.

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İki klasik yatırım eserini bir araya getiren bu kitap, finansal piyasalar üzerinde yapılan ticari hileleri ve bu piyasalardaki kitle davranışlarının etkileri anlatıyor.

"Olağanüstü Kitlesel Yanılgılar ve Kalabalıkların Çılgınlığı" ile "Karışıklığın Karmaşası" olarak iki kısımdan oluşan bu eser, bizleri 1834'teki Lale Çılgınlığı'ndan başlayarak, lalelerin uçuk fiyatlarla alınıp satıldığı dönemden, 1720'deki South Sea balonuna kadar uzanan bir tarihsel yolculuğa götürüyor.

Yatırımın tarihine ve yatırımcıların mantıksız davranışlarının arkasındaki sebeplere yakından bakmak isteyenlerin bir an önce okuması gereken önemli bir eser.

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Modern yatırım teorisinin öncülerinden kabul edilen Philip A. Fisher’in Sıradan Hisseler Sıradışı Kârlar isimli bu eseri finans ve yatırım alanındaki ölümsüz eserlerden kabul ediliyor.

Bu kitapta borsadaki kişisel deneyimlerinden bahseden Fisher, okuyuculara önemli bakış açıları kazandırıyor. Uzun vadeli yatırımın önemi üzerinde durulan bu eser yatırım ve finans alanında kendini geliştirmek isteyen herkesin kütüphanesinde mutlaka bulunması gereken eserler arsında gösteriliyor.

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Davranışsal ekonomi alanında uzman olan Morgan Housel tarafından kaleme alınmış bu eser, basit ve sade bir anlatım ile finansal başarıyı yakalamak konusunda öğütler veriyor.

Paranın Psikolojisi finansal piyasalara adım atmadan önce muhakkak okunması gereken eserler arasında yer alıyor.

Her kesime hitap eden ve paranın yönetimi ve yatırım kararları konusunda önemli öğretiler barındıran bu kitap finansal okur yazarlığını geliştirmek isteyen herkesin mutlaka okuması gereken bir kitap olarak nitelendiriliyor.

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