Over the Bridge isimli girişimin bir projesi sebebiyle Google'ın Magenta isimli yapay zeka algoritması yeni bir Nirvana şarkısı yazdı. Yayınlanan şarkı oluşturulurken Nirvana'nın en parlak döneminden şarkılar seçilip kaynak olarak kullanıldı.

Bir şarkı bestelemek ya da bir şiir yazmak, bir tablo yaratmak gibi süreçler, makine öğreniminin ve yapay zekanın 'insan gibi' düşünebilme ve üretebilme noktasında test edilmesi açısından önemli noktalar olarak kabul ediliyor. Bu konuda gerçekleştirilmiş pek çok proje var ve çalışmalar devam ediyor. Daha önce karşımıza resim çizebilen ya da beste yapabilen yapay zekalar çıktı ve bunları büyük bir heyecan ile dinledik, izledik.

Şimdi ise karşımıza makine öğreniminin ve 'şarkı yapabilen bir yapay zeka' fikrinin oldukça anlamlı bir proje için kullanıldığı bir örnek çıktı; Over the Bridge projesi için bir yapay zeka tarafından bestelenen ve her şeyiyle bir Nirvana şarkısı olan 'Drowned in the Sun'

Projenin amacı psikolojik hastalıklara dikkat çekmek:

Over the Bridge, özellikle psikolojik hastalıklar ile mücadele eden müzisyenler için hizmet veren Toronto merkezli bir girişim. Girişimin projelerinden biri olan Lost Tapes of the 27 Club, genç yaşta trajik bir şekilde hayatını kaybeden müzisyenlere yeni şarkılarla hayat vermeyi amaçlayan bir çalışma. Proje aynı zamanda önlenebilir psikolojik hastalıklar yüzünden hayatını kaybeden sanatçılar üzerinden konuya dikkat çekerek, 'aramızda olup bu kayıp şarkıları yapmış olabilirlerdi' mesajı veriyor. Böylelikle psikolojik hastalıkların tedavisi ve önlenebilirliği konusunda kitlesini bilgilendirmeyi hedefliyor.

Bu proje kapsamında aralarında Kurt Cobain'in de bulunduğu pek çok müzisyen için 'yeni şarkılar' üretiliyor. Bunu yaparken Google'ın Magenta isimli yapay zeka yazılımı kullanılıyor. Magenta, temelde sanatçıların işlerini inceleyerek onları 'o sanatçı gibi' üretebilmeyi öğrenen bir yapay zeka ve bu işi gerçekten de iyi yapıyor.

Magenta, Nirvana'nın efsane üyesi Cobain'i taklit ederek onun gibi bir şarkı yazabilmek için 30 farklı Nirvana şarkısı dinlemiş ve bu şarkıların her bir detayını analiz ederek yeni bir şarkı oluşturmuş. Gerçekten de Nirvana şarkısı hissi veren şarkının ismi ise Drowned in the Sun.

Magenta tarafından bestelenen Nirvana şarkısı: