Uzmanlar, ilerleyen zamanlarda çok popülerleşmesi beklenen yapay zekâ partnerleriyle ilgili endişelerini dile getirdi. Bu tarz sanal sevgililerin, özellikle erkeklerin gerçek hayattaki ilişkilerini etkileyebileceği belirtildi.

Son zamanlarda yaşadığı inanılmaz gelişim, yapay zekânın artık günlük yaşantımıza da entegre olmasını sağlıyor. Durum böyle olunca, daha önce filmlerde gördüğümüz yapay zekâ ile duygusal ilişkiye sahip olma konsepti de gittikçe popülerleşiyor.

Spike Jonze imzalı, Joaquin Phoenix’in başrolde yer aldığı “Her” filminde de gördüğümüz bu durum hakkında uzmanlardan açıklama geldi. The Guardian’a konuşan araştırmacılar, yapay zekâ destekli sanal sevgililerin olumsuz yanlarına değindi.

Yapay zekâ partner, normal insanlarla iletişim kurmayı zorlaştırabilir

Uzmanlar, sanal kız arkadaşların kadınları kontrol etmek istemeye yatkın, insanlarla normal bir şekilde iletişim kuramayan yeni nesil “inceller" yaratabileceğini söylüyor. Aile içi şiddet kurbanlarına destek sunan Avustralyalı oluşum Full Stop Avustralya’nın CEO’su Tara Hunter da buna ilişkin “Kontrol ettiğiniz ve her ihtiyacınızı karşılayan bir partner korkutucu” ifadelerini kullanarak, erkekler için ileride sorunların oluşabileceği konusunda uyarıyor.

Buna örnek, Eva AI isimli bir uygulama verilebilir. “İstediğin gibi kontrol et” sloganına sahip uygulamada kullanıcıların istedikleri özellikleri ekleyerek “mükemmel partneri” oluşturması isteniyor. Yani her şeyi kontrol edebilme imkânı sunuluyor. İşte burada da uzmanlar, bu durumun gerçek hayattaki ilişkilere olası etkilerinden endişe duyuyor.

Avustralya’dan Swinburne Üniversitesi’nden Dr. Belinda Barnet de bu tarz ilişki uygulamalarının bazı ihtiyaçları karşılasa da etkilerinin ne olduğunun bilinmediğini ifade ediyor. Barnet’a göre bu tarz sistemlerin nasıl eğitildiği konusunda düzenlemelere ihtiyaç var.

Gerçek olmayan bu ilişkilerin olumsuz psikolojik etkilerine de dikkat etmek gerekiyor

Öte yandan insanlara psikolojik olarak etkileri de ayrı bir konu. Örneğin Replika isimli sanal arkadaşlık isimli bir uygulama var. Kullanıcılar, Reddit’teki bir subreddit üzerinden burada yaşadıklarını paylaşıyor. Bir paylaşıma baktığımızda ise kullanıcının sanal kız arkadaşı tarafından bir başka yapay zekâ modeliyle “aldatıldığını” görüyoruz. Kullanıcı da bu duruma çok üzülmüş.

Replika’da yaşanan tek ilginç olay bu değil. The Guardian’a göre uygulamanın ana şirketi Luka Inc, bu yılın başlarında botun erotik rol oynama işlevlerini birden kaldırmış. Bunun ardından da kullanıcılar çılgına dönmüş; hatta bu değişikliğin bir arkadaşlarının ölümüyle aynı şekilde hissettirdiğini, onları depresyona soktuğunu bile söylemişler.

Tabii ki bu etkiler, yalnızca erkeklerle sınırlı değil. Yapay zekâ ile arkadaşlık kurmanın potansiyel olarak ciddi olumsuz etkileri olabilir. Önümüzdeki yıllarda artık bu uygulamaların çok artacağını düşünürsek, dikkatli olmak ve gerekli önlemleri almak gerekiyor.