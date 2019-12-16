İstanbul Teknik Üniversitesi Otomotiv Teknolojileri Araştırma Geliştirme Merkezi’nde (İTÜ OTAM) geliştirilen yeni bir yapay zeka, sürüş esnasında sigara içen, telefonla konuşan, uyuyan veya emniyet kemerini bağlamayan sürücüleri tespit ediyor.

Sektörlerin dijitalleşme yolundaki en önemli basamaklardan biri olan yapay zeka, her alanda hayatımıza dokunmaya başladı. Otomotivden sanayiye, akıllı telefonlardan evimizde kullandığımız elektronik aletlere kadar pek çok ürüne ve endüstriye hayat veren yapay zeka, kullanılabilirliğini gitgide artırıyor.

2004 yılında kurulan ve faaliyetlerini İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ayazağa yerleşkesinde sürdüren Otomotiv Teknolojileri Araştırma Geliştirme Merkezi (OTAM), çok önemli bir projeye daha ev sahipliği yaptı. İTÜ ARI Teknokent’te yer alan PIXSelect adlı girişim şirketi ve İTÜ OTAM, sürüş esnasında sigara içen, telefonla konuşan, uyuyan veya emniyet kemerini bağlamayan sürücülerin tespiti için bir yapay zeka geliştirdi.

‘Yapay Zeka Sürücü Davranışlarını İzleme’ isimli proje, Aracın dikiz aynasında yer alan yüksek çözünürlüklü kamera vasıtasıyla sürücünün davranışlarını analiz ediyor ve merkeze bildiriyor. Yapay zeka, sürücünün kendi hayatını ve trafiğin güvenliğini tehlikeye atacak bir davranışta bulunduğunu algıladığı takdirde gerçek zamanlı olarak merkezi uyarıyor.

Projeye ilişkin açıklamalarda bulunan İTÜ OTAM Genel Müdürü Ekrem Özcan, geçtiğimiz ekim ayından bu yana test sürücülerinin dinamometreler üzerinde üç vardiya araç sürdüğünü ve bunun sonucunda ciddi anlamda ‘Big Data’ (Büyük Veri) elde ettiklerini aktardı. Söz konusu verileri işlemek için teknogirişim firmaları ile ortak projeler ürettiklerini belirten Özcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yapay Zeka ile Sürücü Davranışları İzleme projemizi de İTÜ ARI Teknokent firmalarından PIXSelect ile birlikte geliştiriyoruz. Yapay zeka ile paylaştığımız data arttıkça, zeka seviyesi artıyor, daha hızlı tespit edebiliyor. OTAM’da testlerini yürüttüğümüz ve kullandığımız bu teknolojik çözüm ile forklift kullanıcılarından filolarındaki araçların sürücülerine kadar diğer firmalarımızın ihtiyacını karşılamaya da hazırız”

PIXSelect Genel Müdürü Kerem Yazıcı ise özellikle görüntü analizinde sürücü davranışları üzerine odaklandıklarını ve sürücünün sigara içmesinden, yorgunluk analizine, trafikte risk oluşturabilecek telefon kullanımına kadar birçok davranışını yapay zeka sayesinde tespit edebildiklerini söyledi.