Yapay Zekâ Gerçekten Şirketlerde Verimliliği Artırıyor mu: İşte Çok Şaşıracağınız Araştırma Sonuçları

Gerçekleştirilen yeni bir anket, yapay zekâ teknolojilerinin şirketler üzerindeki etkilerini inceledi. Sonuçlarda sanılanın aksine verimlilik üzerinde etkisi olmadığı görüldü.

Yapay zekâ hiç şüphesiz günümüzün en büyük teknolojisi konumunda. Öyle ki çok hızlı bir şekilde inanılmaz gelişmeler kaydederek bizi etkilemeyi başarıyor. Şirketler de bu yüzden yapay zekâya milyonlarca, hatta milyarlarca dolarlık yatırımlar yapıyor ve bu teknolojilerini işlerine entegre ediyor. Peki bu hamleler nasıl sonuçlar veriyor?

ABD Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosu tarafından gerçekleştirilen yeni bir araştırma, yapay zekânın şirketlerdeki etkilerini inceledi. ABD'deki firmalardan 6.000'den fazla yöneticinin katıldığı anket, yapay zekânın iş operasyonları üzerinde şu ana kadar çok az etkisi olduğunu gösterdi.

Şirketlerin %80’inden fazlası yapay zekâdan henüz verimlilik alamadı

iae

Anket sonuçları, beklenti ile gerçeklik arasında bir uçurum olduğunu gözler önüne seriyor. Buna göre şirketlerin %70’i aktif olarak yapay zekâ teknolojilerini kullanıyorlar. Ancak bunlardan %80’den fazlası yapay zekânın şirket verimliliği veya istihdam üzerinde herhangi bir etkisi olmadığını söylüyor. Yani yapay zekâyı kullanıyorlar ancak gerçek bir faydasını görmüyorlar.

Daha da ilginci kullanım oranlarının beklenenden çok daha düşük seviyelerde olması. Öyle ki katılımcıların kullanım ortalaması haftada sadece 90 dakika civarında. Yöneticilerin üçte biri iş yerinde yapay zekâyı kullandığını belirtmiş. Ayrıca katılan şirketlerin dörtte biri yapay zekâyı şimdiye kadar hiç kullanmadıklarını aktarmış.

Durum böyle olsa da hâlâ umutlular. Katılanların büyük çoğunluğu yapay zekânın önümüzdeki üç yıl içinde verimliliği artıracağını düşündüğünü belirtmiş. Personel sayısını düşük bir oranda da olsa azaltacağını ve üretimi artıracağını düşündüklerini de eklemişler.

Yapay Zeka

