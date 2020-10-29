İskoç liginde yapay zekayla kontrol edilen bir kamerayı kullanan takım, sezonda aldığı ilk puanı getiren golde yapay zekanın azizliğine uğradı. Yapay zeka, gol yerine yan hakemin kelini görüntüledi.

Yapay zeka teknolojisi artık hayatımızın her noktasında işlevsel bir şekilde kullanılmaya başladı. Kendini sürekli geliştiren teknoloji, elbette bazı noktalarda hala önemli sayılabilecek hatalar yapabiliyor. İskoçya’da Inverness Caledonian Thistle kulübünün maçlarında kullandığı yapay zeka kamerası da son derece garip bir hata yaptı.

Futbol topuyla yan hakemin kelini karıştıran yapay zeka, bu sebeple takıma ilk puanı getiren golü yayınlayamadı. Geçtiğimiz hafta sonu Caledonian Stadı’nda Ayr United’a karşı oynayan Caledonian Thistle, ilk haftaki maçını kaybetmiş, bu hafta da 86. dakikada bir gol atarak berabere kalmış ve ilk puanını almıştı. Yapay zekanın azizliğine uğrayan takım, sezonun ilk golünü canlı olarak sevenleriyle buluşturamadı.

Skor’un haberine göre İskoç ekibi Caledonian Thistle, tasarruf etmek amacıyla tüm maç yayınlarını yapay zekalı kameralara emanet etmişti. Topun hareketine göre yapay zeka tarafından hareket ettirilen kamera, top yerine gözünü yan hekimin kafasına dikti. Son yıllarda kameraman ekibi ve profesyonel kayıt cihazlarının çok pahalı olmasından dolayı, küçük kulüpler yapay zeka ile çalışan kameralar kullanıyor.

Taraftar destek verdi

Hakemin kafası eşliğinde görülemeyen bu golün ardından Caledonian Thistle taraftarı, stadın ses ve görüntü ekipmanlarının iyileştirilmesi için harekete geçti. İsimlerini stat tüneline yazdıran taraftarlar, bunun için 65 dolar ödüyor.

Kulüp sözcüsü, “Taraftarlar ve yönetimdeki tartışmaların ardından, destekçilerimizin bize ek mali destek sağlaması için yeni yollar arıyoruz. Bu nedenle yıllarca hatırlanacak yeni tünel Wall of Fame’i tasarladık” ifadelerini kullandı. Takım, son olarak 2015’te İskoç Kupası’nı kazanmıştı.