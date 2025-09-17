Yapay zekanın en çok etkileyeceği topluluk: Z kuşağı

Anthropic'in yeni araştırması, yapay zekanın iş gücündeki rolünün hızla değiştiğini ortaya koyuyor. Artık sadece insanlara yardımcı olmakla kalmıyor, maliyetleri düşürmek için özellikle giriş seviyesi görevleri otomatikleştirmede kullanılıyor. Bu durum, kariyerlerinin başında olan Z kuşağı için ciddi bir tehdit oluşturuyor.

Yapay zeka alanının önde gelen şirketlerinden Anthropic, yayımladığı "Ekonomik Endeks" raporuyla iş dünyasındaki dikkat çekici bir değişimi gözler önüne serdi. Şirketlerin Claude.ai gibi yapay zeka araçlarını kullanım şekilleri incelendiğinde, kurumsal alandaki talebin büyük oranda otomasyon odaklı olduğu ortaya çıktı. Veriler, işletme kullanıcılarının %77'sinin yapay zekayı görevleri otomatikleştirmek için kullandığını gösteriyor.

Bu hızlı değişim, özellikle kariyerine yeni başlayan genç profesyonelleri zor durumda bırakıyor. Stanford Üniversitesi destekli yapılan bir araştırma, yapay zekadan en çok etkilenen işlerde çalışan 22-25 yaş arası gençlerin istihdamında %13'lük bir düşüş olduğunu ortaya koydu. Şirketler, havalandırma sistemlerini programlamak veya müşteri hizmetleri senaryoları yazmak gibi tekrarlayan ve yönetici gerektirmeyen görevleri yapay zekaya devrediyor. Bu durum, maliyetleri düşürse de, giriş seviyesi pozisyonların sayısının azalmasına yol açıyor.

Anthropic'in araştırması, Aralık 2024'ten bu yana otomasyon kullanımının %27'den %39'a yükseldiğini ve ilk kez kullanım oranında destekleyici (augmentation) kullanımları geride bıraktığını belirtiyor. Bu, yapay zekanın artık sadece bir "yardımcı" olmaktan çıkıp, işin kendisini üstlenen bir "görevli" haline geldiğini gösteriyor. Geleneksel olarak insanlara emanet edilen yönetim ve finans gibi görevlerdeki yapay zeka kullanımının oranı düşerken, eğitim ve bilimsel alanlardaki kullanımın arttığı görülüyor.

Bu durum, yapay zekanın iş dünyasında yaratacağı dönüşümün sandığımızdan daha hızlı ve radikal olduğunu ortaya koyuyor. Özellikle Z kuşağı ve giriş seviyesi çalışanların, geleceğin iş gücünde yer edinebilmek için daha karmaşık problem çözme ve yaratıcı düşünme gibi otomasyonun kolayca taklit edemeyeceği becerilere yönelmeleri gerekebilir.