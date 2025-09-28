Tümü Webekno
Yaraların İyileşmesini Hızlandıran Yeni Bir Yapay Zekâ Cihazı Tanıtıldı: Geleneksel Pansumanların Yerini Alacak

Bilim insanları yaraların kapanma süresini hızlandıran yapay zekâ destekli yeni bir cihaz geliştirdi. a-Heal adı verilen bu sistem denemelerde başarı sağladı.

Ezgisu Ögenler Yüksel Ezgisu Ögenler Yüksel / Content Editor ☀️

Kaliforniya Üniversitesi Santa Cruz ekibi,** yara iyileşmesini hızlandırmak** için geliştirilen yapay zekâ destekli bir cihazı tanıttı. “a-Heal” adı verilen cihaz, yaraların kapanma süresini yüzde 25 oranında hızlandırabiliyor.

a-Heal, geleneksel pansumanlardan farklı olarak yalnızca yarayı kapatmakla kalmıyor. Üzerinde bulunan kamera sayesinde yarayı düzenli aralıklarla görüntülüyor ve bu verileri yapay zekâ destekli bir modele aktarıyor.

Yara kapanma süresini yüzde 25 oranında hızlandırdı

ai

a-Heal yaranın iyileşme hızını analiz ediyor ve süreçte yavaşlama tespit edilirse otomatik olarak devreye giriyor. Böylelikle elektriksel uyarı gönderebiliyor veya önceden belirlenen dozda ilacı doğrudan yaraya uygulayabiliyor.

AI doktoru” olarak adlandırılan bu sistem, süreci kendi başına yönetiyor. Yaranın durumunu sürekli takip ediyor, gerektiğinde tedaviyi uyguluyor ve ardından süreci yeniden değerlendiriyor. Üzerindeki bioelektronik yapı sayesinde iltihabı azaltan fluoksetin gibi ilaçları doğrudan bölgeye gönderebiliyor. Aynı zamanda yapay zekâ modeli, deneme-yanılma mantığıyla zamanla hangi tedavi yönteminin daha etkili olduğunu öğreniyor.

Yapılan deneyler sonucunda ise cihazın yaraların kapanma süresini yaklaşık yüzde 25 oranında kısalttığını ortaya koydu. Uzmanlara göre bu teknoloji sadece akut yaralar için değil, kronik ve enfekte yaraların tedavisinde de kullanılabilir. Özellikle sağlık hizmetlerine erişimin sınırlı olduğu bölgelerde önemli bir alternatif sunabileceği belirtiliyor.

Yapay Zeka

