Yargı Dizisi, Uluslararası Emmy Ödülü Kazandı

Televizyon Sanat ve Bilimleri Akademisi tarafından verilen ve en prestijli televizyon ödülleri arasında yer alan Uluslararası Emmy Ödülleri'nde Yargı dizisi, ödüle layık görüldü.

Son yıllarda yükselişte olan Türk dizi sektörünün başarısı New York'ta tescillendi. Televizyon Sanat ve Bilimleri Akademisi'nin ABD dışında üretilmiş yapımları değerlendirdiği Uluslararası Emmy Ödülleri'nde Yargı dizisi de ödül alan yapımlardan biri oldu.

New York Hilton Midtown Otel'de düzenlenen törende, 20 ülkeden toplamda 56 yapım 14 farklı kategoride yarıştı. Bu yıl 51. defa düzenlenen törende, "En iyi telenovela" kategorisinde ödülü Ay Yapım imzalı Yargı dizisi Türkiye'ye getirmeyi başardı.

"En İyi Telenovela" ödülü Yargı'nın oldu

Törende diziyi temsil etmek için yapımcı Kerem Çatay, yönetmen Ali Bilgin, senarist Sema Ergenekon ve dizinin başrol oyuncuları Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu yer aldı. Kanal D ekranlarında yayımlanan dizi, büyük bir hayran kitlesine de sahip.

Böylece Ay Yapım, bu kategoride 2. defa ödül almayı başarmış oldu. Yapımcı firma daha önce de Kara Sevda adlı diziyle bir Emmy ödülüne hak kazanmıştı. Dizinin başarısı büyük yankı uyandırdı.

Akademi Başkanı ve CEO'su Bruce Paisner, Uluslararası Emmy Ödülleri ile ilgili yaptığı açıklamada “Televizyonda mükemmelliğin tanınmasının zirvesi. Küresel sahnemizdeki bu olağanüstü programları ve dizileri tanımak için uluslararası televizyon topluluğunu bir araya getiriyor” ifadelerini kullandı.