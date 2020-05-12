Kolombiya’da yaşayan Edward Niño Hernández, 72.10 santimetrelik boyu ile dünyanın yaşayan en kısa erkeği unvanını kazandı ve Hernández’in rekoru şimdi Guinness tarafından onaylandı.

Guiness Rekorları’nı takip eden insanlar, çok ilginç rekorlarla karşılaşabiliyorlar. En uzun tırnaklar, en uzun insan veya dünyanın en fazla dövmesi bulunan insanı gibi birçok rekor, Guinness’in sayfaları arasında yer alıyor.

İnsanlar genellikle yaptıkları eylemler ile Guinness Rekorları kitabına girebilirken, bazı insanlar doğuştan gelen özelliklerle de rekorlar kitabında yerini alıyor. Kolombiyalı Edward Niño Hernández’de bu insanlardan biri.

Dünyanın yaşayan en kısa erkeği: Edward Niño Hernández

33 yaşındaki Edward Niño Hernández, 72.10 cm’lik boyuyla yaşayan en kısa erkek olarak geçtiğimiz günlerde Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi başardı. Hernández’e rekor sertifikasını Guinness Dünya Rekorları Latin Amerika hakemi Natalia Ramírez, Kolombiya’nın başkenti Bogotá’daki bir klinikte verdi.

1986 yılında doğan Edward Niño Hernández, 4 yaşına kadar diğer çocuklar gibi büyümeye devam etti. Ancak 4 yaşına geldiğinde ailesi, Hernández’in diğer çocuklardan daha kısa olduğunu fark etti ve doktora başvurdular. Yaklaşık 20 yıl süren tıbbi takibin ardından konan şiddetli hipotiroidizm tanısı, Hernández’in neden uzamadığını açıklamış oldu.

Edward Niño Hernández, yaşayan en kısa erkek ünvanını ikinci kez kazandı

Edward Niño Hernández, aslında dünyanın yaşayan en kısa erkeği ünvanını ilk defa kazanmıyor. Hernández, 13 Nisan 2010’da 24 yaşında Guinness’e başvurduğunda 70.21cm’lik boyla dünyanın en kısa erkeği unvanını zaten kazanmıştı.

Ancak Nepal’de yaşayan Khagendra Thapa Magar, 67.08cm’lik boy ölçüsü ile Hernández’in unvanını elinden almıştı. Magar’ın 17 Ocak’ta hayatını kaybetmesinin ardından rekor, yeniden Edward Niño Hernández’e geçti.